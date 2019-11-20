Украинцы имеют право расследовать дело Байденов, но не по указке Трампа — Виндман. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n129684-ukraincy-mogli-rassledovat-delo-baydenov-no-ne-po-ukazke-trampa-vindman.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, не имел права оказывать давление на украинского коллегу Владимира Зеленского, настаивая на проведении расследования в отношении семьи Байденов, заявил сотрудник Совета нацбезопасности США, подполковник Александр Виндман во время дачи показаний в Конгрессе США по поводу скандального телефонного разговора президентов 25 июля этого года.

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Виндман заявил, что был свидетелем этого разговора и некоторые фразы Трампа его очень насторожили. Подполковник утверждает, что Трамп просил Зеленского найти компромат на Хантера Байдена — сына Джо Байдена, который является его главным оппонентом на будущих президентских выборах в США. В качестве инструментов давления Трамп использовал военную поддержку Украины со стороны США и возможность встречи с Зеленским в Белом доме, сообщает DW.

По мнению Виндмана, Украина имеет полное право расследовать дело Байденов, но Трамп не может требовать от президента другого государства осуществлять преследование граждан США.

Показания в Конгрессе 19 ноября также давали два старших помощника в Белом доме Дженнифер Уильямс и Тим Моррисон и бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

Волкер заявил, что он уже более 20 лет знаком с Джо Байденом и не сомневается в его честности. Экс-дипломат добавил, что обвинения в коррупции в отношении Байдена считает надуманными, и отрицает наличие «теории заговора», о которой заявлял Трамп и его союзники.

Старший помощник в Белом доме Уильямс заявила, что июльский разговор Трампа и Зеленского считает «необычным», поскольку президент США обсуждал «внутренний политический вопрос» с лидером другого государства.

Бывший старший помощник в Белом доме Моррисон, который уволился после июльского звонка Трампа к Зеленскому, выразил опасения, что обнародование этого разговора негативно скажется на имидже американского правительства.

Как ранее писал «Ракурс», показания экс-посла США в Украине Мари Йованович по делу об импичменте президента США сильно разозлили Трампа.