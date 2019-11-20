Українці мають право розслідувати справу Байденів, але не за вказівками Трампа — Віндман. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/ua/n129684-ukrayinci-mogly-rozsliduvaty-spravu-baydenom-ale-ne-za-vkazivkou-trampa-vindman.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, не мав права чинити тиск на українського колегу Володимира Зеленського, наполягаючи на проведенні розслідування стосовно родини Байденів, заявив співробітник Ради нацбезпеки США, підполковник Александр Віндман під час свідчень у Конгресі США щодо скандальної телефонної розмови президентів 25 липня цього року.

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Віндман заявив, що був свідком цієї розмови і деякі фрази Трампа його дуже занепокоїли. Підполковник стверджує, що Трамп просив Зеленського знайти компромат на Хантера Байдена — сина Джо Байдена, який є його головним опонентом на майбутніх президентських виборах у США. Як інструменти тиску Трамп використовував військову підтримку Україні з боку США та можливість зустрічі із Зеленським у Білому домі, повідомляє DW.

На думку Віндмана, Україна має повне право розслідувати справу Байденів, але Трамп не може вимагати від президента іншої держави здійснювати переслідування громадян США.

Свідчення в Конгресі 19 листопада також давали двоє старших помічників у Білому домі Дженніфер Вільямс і Тім Моррісон та колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

Волкер заявив, що він вже понад 20 років знайомий із Джо Байденом і не має сумнівів щодо його чесності. Екс-дипломат додав, що звинувачення Байденів у корупції вважає надуманим, і заперечив наявність «теорії змови», про яку заявляв Трамп і його союзники.

Старший помічник у Білому домі Вільямс заявила, що липневу розмову Трампа та Зеленського вважає «незвичайною», оскільки президент США обговорював «внутрішнє політичне питання» з лідером іншої держави.

Колишній старший помічник у Білому домі Моррісон, який звільнився після липневого дзвінка Трампа до Зеленського, висловив побоювання, що оприлюднення цієї розмови негативно позначиться на іміджі американського уряду.

Як раніше писав «Ракурс», свідчення екс-посла США в Україні Марі Йованович у справі щодо імпічменту президента США дуже розлютили Трампа.