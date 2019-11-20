Разумков про голосування за Януковича та Партію регіонів: Там були достойні люди / Фото: Скрін з Youtube

https://racurs.ua/ua/n129688-razumkov-pro-golosuvannya-za-yanukovycha-ta-partiu-regioniv-tam-buly-dostoyni-ludy.html

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що входив до складу безпосередньо Партії регіонів, а не молодіжного крила політсили, про що раніше помилкового згадувалося у ЗМІ. Також він працював разом з олігархом Сергієм Тігіпком та колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем.

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Я був у Партії регіонів, але я не був у молодіжному крилі Партії регіонів. Звідки це взялося, я не розумію, насправді, — зауважив Разумков в інтерв’ю «Українській правді».

За словами глави українського парламенту, співпрацю з Тігіпком він припинив, коли олігарх «пішов більше до бізнесу». Сам Разумков у той час був радником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Ніколаєнка.

У Партії регіонів Разумков одного разу брав участь у місцевих виборах.

А після цього у 2010 році я вийшов з Партії регіонів, — уточнив Разумков.

З його слів, до 2010 року він підтримував політику Януковича.

Звісно, підтримував, тому що було багато ідей, багато людей в цій політичній силі, які заслуговували на повагу… В мене на той час, мабуть, зіграло ключову роль, не хто більше подобався, а зіграв, знаєте, внутрішній протест. Тому що в Києві ти або підтримував Ющенка, або ти був, кажучи російською мовою, «ізгоєм», — резюмував Разумков.

Також політик додав, що не підтримував Віктора Ющенка та на виборах у 2010 році віддав свій голос за Януковича.

На думку Разумкова, у Партії регіонів були «достойні люди, фахівці, які чомусь в один момент стали непотрібними» після того, як політична сила прийшла до влади.

Нагадаємо, раніше Разумков розповів про «доплати» у Верховній Раді.