Разумков о Партии регионов: Там были достойные люди / Фото: Скрин с Youtube

https://racurs.ua/n129688-razumkov-o-golosovanii-za-yanukovicha-i-partiu-regionov-tam-byli-dostoynye-ludi.html

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что входил в состав непосредственно Партии регионов, а не молодежного крыла политсилы, о чем ранее ошибочно сообщали СМИ. Также он работал вместе с олигархом Сергеем Тигипко и бывшим президентом-беглецом Виктором Януковичем.

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Я был в Партии регионов, но я не состоял в молодежном крыле Партии регионов. Откуда это взялось, я не понимаю, на самом деле, — заметил Разумков в интервью «Украинской правде».

По словам главы украинского парламента, сотрудничество с Тигипко он прекратил, когда олигарх «пошел больше к бизнесу». Сам Разумков в то время был советником председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Николаенко.

В Партии регионов Разумков однажды участвовал в местных выборах.

А после этого в 2010 году я вышел из Партии регионов, — уточнил Разумков.

По его словам, до 2010 года он поддерживал политику Януковича.

Конечно, поддерживал, потому что было много идей, много людей в этой политической силе, которые заслуживали уважения… У меня в то время, пожалуй, сыграло ключевую роль, не кто больше нравился, а сыграл, знаете, внутренний протест. Потому что в Киеве ты или поддерживал Ющенко, или ты, говоря русским языком, был «изгоем», — резюмировал Разумков.

Также политик добавил, что не поддерживал Виктора Ющенко и на выборах в 2010 году отдал свой голос за Януковича.

По мнению Разумкова, в Партии регионов были «достойные люди, специалисты, которые почему-то в один момент стали ненужными» после того, как политическая сила пришла к власти.

Напомним, ранее Разумков рассказал о «доплатах» в Верховной Раде.