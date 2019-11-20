Разумков о голосовании за Януковича и Партию регионов: Там были достойные людиhttps://racurs.ua/n129688-razumkov-o-golosovanii-za-yanukovicha-i-partiu-regionov-tam-byli-dostoynye-ludi.htmlРакурс
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что входил в состав непосредственно Партии регионов, а не молодежного крыла политсилы, о чем ранее ошибочно сообщали СМИ. Также он работал вместе с олигархом Сергеем Тигипко и бывшим президентом-беглецом Виктором Януковичем.
Я был в Партии регионов, но я не состоял в молодежном крыле Партии регионов. Откуда это взялось, я не понимаю, на самом деле, — заметил Разумков в интервью «Украинской правде».
По словам главы украинского парламента, сотрудничество с Тигипко он прекратил, когда олигарх «пошел больше к бизнесу». Сам Разумков в то время был советником председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Николаенко.
В Партии регионов Разумков однажды участвовал в местных выборах.
А после этого в 2010 году я вышел из Партии регионов, — уточнил Разумков.
По его словам, до 2010 года он поддерживал политику Януковича.
Конечно, поддерживал, потому что было много идей, много людей в этой политической силе, которые заслуживали уважения… У меня в то время, пожалуй, сыграло ключевую роль, не кто больше нравился, а сыграл, знаете, внутренний протест. Потому что в Киеве ты или поддерживал Ющенко, или ты, говоря русским языком, был «изгоем», — резюмировал Разумков.
Также политик добавил, что не поддерживал Виктора Ющенко и на выборах в 2010 году отдал свой голос за Януковича.
По мнению Разумкова, в Партии регионов были «достойные люди, специалисты, которые почему-то в один момент стали ненужными» после того, как политическая сила пришла к власти.
Напомним, ранее Разумков рассказал о «доплатах» в Верховной Раде.