Украина требует от РФ компенсации за утраченное имущество в портах Крыма, фото: pxhere

https://racurs.ua/n129687-ukraina-trebuet-ot-rf-kompensacii-za-utrachennoe-imuschestvo-v-portah-kryma.html

Ракурс

Оккупация Крыма привела к значительным материальным убыткам.

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Украина потребует от России более 1,24 млрд грн. компенсации за утраченное имущество в крымских портах. С соответствующей инициативой выступила Администрация морских портов Украины (АМПУ).

С требованиями планируют ознакомить российское правительство. Это уже вторая попытка получения компенсации за убытки, понесенные в Крыму. Ранее Министерство юстиции Украины предоставили исчерпывающую информацию о собственных активах на полуострове. Ведомство подавало иск в Европейский суд по правам человека.

Руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс прокомментировал соответствующую инициативу. По его словам, через шесть месяцев украинская сторона должна получить ответ. Если этого не произойдет, состоится рассмотрение в международном арбитраже.

Обращение планируют направить до конца 2019 года. Интересы ГП «АМПУ» будут представлять сотрудники юридической компании Covington & BurlingLLP.

Напомним, в октябре в ООН признали нарушение Россией Женевских конвенций. В докладе генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша осудили Россию за умышленное переселения ней людей с материковой части РФ к украинскому Крыму и попытки изменить демографическую ситуацию на оккупированном полуострове.