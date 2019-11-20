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Україна вимагає від РФ компенсації за втрачене майно в портах Криму, фото: pxhere

Україна вимагає від РФ компенсації за втрачене майно в портах Криму (КАРТА)

20 лис 2019, 12:32
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Окупація Криму призвела до значних матеріальних збитків.

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Україна вимагатиме від Росії понад 1,24 млрд грн. компенсації за втрачене майно в кримських портах. З відповідною ініціативою виступила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

З вимогами планують ознайомити російський уряд. Це вже друга спроба отримання компенсації за збитки, понесені у Криму. Раніше Міністерству юстиції України надали вичерпну інформацію щодо власних активів на півострові. Відомство подавало вже загальний позов у Європейський суд з прав людини.

Керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс прокоментував відповідну ініціативу. За його словами, через шість місяців українська сторона має отримати відповідь. Якщо цього не станеться, відбудеться перегляд у міжнародному арбітражі.

Звернення планують надіслати до кінця 2019 року. Інтереси ДП «АМПУ» представлятимуть співробітники юридичної компанії Covington & BurlingLLP.

Україна вимагає від РФ компенсації за втрачене майно в портах Криму, фото АМПУ

Нагадаємо, у жовтні в ООН визнали порушення Росією Женевських конвенцій. У доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша засудили Росію за умисне переселення нею людей з материкової частини РФ до українського Криму і спроби змінити демографічну ситуацію на окупованому півострові.

Джерело: Ракурс


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