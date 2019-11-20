Кидає м'яча і балансує: двоногий робот Cassie показав нові трюки. Фото: Вікіновини

https://racurs.ua/ua/n129683-kydaie-m-yach-i-balansuie-dvonogyy-robot-cassie-pokazav-novi-truky-video.html

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Двоногий робот Cassie навчився балансувати і кидати м’яч. Цьому його навчили інженери з Каліфорнійського університету в Берклі.

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Творці Cassie та аналогічних роботів вважають, що в подальшому навички підкидання м’яча і балансування дозволять вирішувати безліч прикладних задач. Зокрема, йдеться про ті, які вимагають від роботів одночасного виконання динамічних дій, пише IEEE Spectrum.

Каліфорнійські інженери з Берклі презентували цього двоногого робота ще в 2017 році. Пізніше вони допрацювали його до людиноподібного пристрою. Тепер вони займаються навчанням двох типів роботів, оскільки ще не знають, який із них буде ефективнішим.

Інженери зазначають, що нова навичка Cassie із підкиданням м’яча сприяє просуванню у сфері балансування роботів. Він дозволить знайти оптимальні інструменти для цього.

На даний момент фахівці з Каліфорнійського університету вже навчили свої творіння ловити м’яча в залежності від його положення. До цього їх роботи вже могли їздити на гіророликах по міських дорогах.

Раніше повідомлялося, що вчені з Каліфорнійського університету змогли знайти новий спосіб перерахунку віку собак у «людські роки». Нова формула пропонує розраховувати «людський» вік собаки як натуральний логарифм реального віку собак, помножений на 16, до якого додано 31.