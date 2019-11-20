Вбивство на сцені: сина екс-президента Німеччини зарізали під час медичної лекції

Сина екс-президента Німеччини зарізали під час читання медичної лекції. Фото: Новые Известия

https://racurs.ua/ua/n129681-syna-eks-prezydenta-nimechchyny-zarizaly-pid-chas-chytannya-medychnoyi-lekciyi.html

Ракурс

Син екс-президента Німеччини Фріц фон Вайцзеккера загинув під час читання медичної лекції про захворювання печінки. На нього прямо на сцені напав невідомий із ножем.

Loading...

Вбивство керівника відділення внутрішньої медицини приватної берлінської клініки сталося у вівторок, 19 листопада. Під час його виступу в лікарні Schlosspark перед 20 слухачами із зали вибіг молодий чоловік і завдав лікарю смертельних ножових поранень, передає Deutsche Welle.

Поліцейський, який також перебував у залі і був переодягнений у цивільне, спробував завадити зловмиснику, але і сам дістав важке поранення.

Наразі нападника затримано. Про причини, які змусили його вбити лікаря, не повідомляється.

Фріц фон Вайцзеккер є сином колишнього президента Німеччини (1984−1991) Ріхарда фон Вайцзеккера, який був першим лідером об'єднаної Німеччини. Загиблому було 59 років.

Раніше «Ракурс» повідомляв про напад біля синагоги у місті Галле на території Німеччині. Внаслідок стрілянини загинули двоє людей і ще кілька дістали поранення.