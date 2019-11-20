Бросает мяч и балансирует: двуногий робот Cassie показал новые трюки. Фото: Викиновости

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Двуногий робот Cassie научился балансировать и бросать мяч. Этому его научили инженеры из Калифорнийского университета в Беркли.

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Создатели Cassie и аналогичных роботов считают, что в дальнейшем навыки подбрасывания мяча и балансировка позволят решать множество прикладных задач. В частности, речь идет о тех, которые требуют от роботов одновременного выполнения динамических действий, пишет IEEE Spectrum.

Калифорнийские инженеры из Беркли презентовали этого двуногого робота еще в 2017 году. Позднее они доработали его до человекоподобного устройства. Теперь они занимаются обучением двух типов роботов, поскольку пока не знают, какой из них будет эффективнее.

Инженеры отмечают, что новый навык Cassie с подбрасыванием мяча поспособствует продвижению в сфере балансировки роботов. Он позволит найти оптимальные инструменты для этого.

На данный момент специалисты из Калифорнийского университета уже научили свои творения ловить мяч в зависимости от его положения. До этого их роботы уже могли ездить на съемных гиророликах по городским дорогам.

Ранее сообщалось, что ученые из Калифорнийского университета смогли найти новый способ пересчета возраста собак в «человеческие годы». Новая формула предлагает рассчитывать «человеческий» возраст собаки как натуральный логарифм реального возраста собак, умноженный на 16, к которому добавляется 31.