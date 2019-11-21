Трамп розіграв перед журналістами телефонну розмову з послом у ЄС про Зеленського. Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

https://racurs.ua/ua/n129746-skajy-zelenskomu-schob-vin-vchynyv-pravylno-tramp-rozigrav-telefonnu-rozmovu-z-poslom-v-ies.html

Ракурс

Дональд Трамп відреагував на свідчення американського посла в Євросоюзі Гордона Сондланда під час відкритих слухань у Конгресі США. Сондланд заявив, що зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським безпосередньо залежала від публічних зобов’язань української сторони провести розслідування діяльності компанії Burisma і можливого втручання Києва у вибори у США 2016 року. Слід уточнити, що Burisma займається видобутком газу в Україні й до квітня 2019 року син суперника Трампа на майбутніх виборах Хантер Байден входив до складу ради директорів компанії.

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Трамп вирішив озвучити імпровізований монолог про свою телефонну розмову з Сондландом, яка відбулася 9 вересня. Президент США виступив перед журналістами прямо на галявині біля Білого дому, повідомляє «Громадське ТБ».

На запитання Сондланда, чого Трамп хоче від України, він відповів: «Мені нічого не треба». Посол повторно поставив це ж питання, але Трамп кілька разів повторив ту ж саму відповідь.

Потім Трамп сказав, що йому не потрібно жодних «послуг за послугу», і попросив Сондланда передати Зеленському, щоб він вчинив правильно.

Під час виступу Трамп користувався рукописною шпаргалкою і журналістам вдалося зробити її знімок. На аркуші паперу було написано: «Мені нічого не треба. Мені нічого не треба. Скажи Зеленському, щоб він вчинив правильно. Це останні слова від президента США».

При цьому прізвище президента України було написано на листочку як Zellinsky, тоді як правильне його написання англійською — Zelensky.

Як раніше писав «Ракурс», майбутній суперник нинішнього лідера США на виборах Джо Байден вважає, що Трамп і Путін не хочуть, аби він став наступним президентом Сполучених Штатів.