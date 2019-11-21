Джо Байден. Фото: kp.ru

https://racurs.ua/ua/n129729-tramp-i-putin-ne-hochut-schob-ya-stav-prezydentom-bayden.html

Ракурс

Джо Байден, який раніше обіймав посаду віце-президента США, зробив певні висновки на підставі показів свідків під час слухань у Конгресі щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Байден заявив, що Трамп не хоче, аби він був кандидатом у президенти США на майбутніх виборах. Окрім того, на думку Байдена, того ж прагне і президент РФ Володимир Путін.

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Байден вважає, що в нього є хороші шанси на перемогу на майбутніх президентських виборах і Трамп чудово це розуміє. Таку заяву американський політик зробив під час теледебатів претендентів від Демократичної партії в ефірі каналу MSNBC.

Байден запевнив, що в разі своєї перемоги на президентських виборах 2020 року він не примушуватиме генерального прокурора почати розслідування проти Трампа. На думку політика, рішення про початок такого розслідування має ухвалювати генпрокурор, а не президент. Байден додав, що на посту президента він не керуватиме Міністерством юстиції у ручному режимі, як це робить нинішній глава Білого дому.

На думку Байдена, якщо в суді буде доведено, що Трамп порушував закон, то він має бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Як раніше писав «Ракурс», помічник тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що питання допомоги Україні не надто цікавило Трампа на противагу можливості початку розслідування стосовно Байденів.