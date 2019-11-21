Давид Арахамія проводить брифінг. Фото:

https://racurs.ua/ua/n129734-arahamiya-provodyt-bryfing-schodo-sytuaciyi-z-imovirnou-sudymistu-nardepa-ivanisova-translyaciya.html

Ракурс

Давид Арахамія, голова парламентської фракції «Слуга народу», 21 листопада проводить брифінг.

Loading...

Парламентар прояснить журналістам ситуацію з імовірною судимістю нардепа від «Слуги народу» Романа Іванісова за зґвалтування неповнолітньої. Раніше Арахамія завиляв, що в разі спростування цієї інформації членство у фракції Іванісова буде відновлено. Про це він повідомляв у Facebook.

Нагадаємо, 18 листопада колишній народний депутат з «Радикальної партії» Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію, що чинний «слуга народу» Роман Іванісов у 90-х роках відбував покарання у тюрмі за зґвалтування неповнолітньої.

Генпрокурор Руслан Рябошапка 20 листопада завив, що Іванісов має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні. Згодом у Генеральній прокуратурі поспішили спростували цю інформацію й заявили, що «перевірка триває".

Тим часом Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції «Слуга народу» на час перевірки інформації, оприлюдненої Мосійчуком.