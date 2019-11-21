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Ракурс
Володимир Зеленський пообіцяв очистити владу від людей із кримінальним минулим. Фото: president.gov.ua

Зеленський про скандал із судимістю Іванісова: Якщо підтвердиться, то змушу його скласти мандат

21 лис 2019, 08:40
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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що керівництво держави готове до очищення влади від людей, які вчинили кримінальні правопорушення.

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Так глава держави прокоментував оприлюднену в ЗМІ інформацію про судимість народного депутат від «Слуги народу» Романа Іванісова. Про це він заявив, спілкуючись із журналістами під час візиту на базу ВМС України в Очакові в рамках робочої поїздки до Миколаївської області, повідомила прес-служба глави держави.

Ми завжди казали, що готові до очищення, і це — правильно. Ні в уряді, ні на місцях, ні в областях, ні навіть у партії «Слуга народу» не залишиться нікого з тих, хто причетний хоч до чогось кримінального. Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, я змушу цю людину скласти мандат. Ви знаєте, що вже двох людей ми відправили. Це, напевно, буде третя людина, якщо вона причетна, — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, 18 листопада колишній народний депутат з «Радикальної партії» Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію, що чинний «слуга народу» Роман Іванісов у 90-х роках відбував покарання у тюрмі за зґвалтування неповнолітньої.

Генпрокурор Руслан Рябошапка 20 листопада завив, що Іванісов має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні. Згодом у Генеральній прокуратурі поспішили спростували цю інформацію й заявили, що «перевірка триває".

Тим часом Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції «Слуга народу» на час перевірки інформації, оприлюдненої Мосійчуком.

Джерело: Ракурс


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