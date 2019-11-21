Владимир Зеленский пообещал очистить власть от людей с криминальным прошлым. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что руководство государства готово к очищению власти от людей, которые совершили уголовные правонарушения.

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Так глава государства прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о судимости народного депутат от «Слуги народа» Романа Иванисова. Об этом он заявил, общаясь с журналистами во время визита на базу ВМС Украины в Очакове в рамках рабочей поездки в Николаевскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

Мы всегда говорили, что готовы к очистке, и это — правильно. Ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии «Слуга народа» не останется никого из тех, кто причастен хоть к чему-то криминальному. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат. Вы знаете, что уже двух человек мы отправили. Это, наверное, будет третий человек, если он причастен, — заверил Зеленский.

Напомним, 18 ноября бывший народный депутат из «Радикальной партии» Игорь Мосийчук обнародовал информацию, что действующий «слуга народа» Роман Иванисов в 90-х годах отбывал наказание в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней.

Генпрокурор Руслан Рябошапка 20 ноября завил, что Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании. Впоследствии в Генеральной прокуратуре поспешили опровергли эту информацию и заявили, что «проверка продолжается».

Тем временем Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции «Слуга народа» на время проверки информации, обнародованной Мосийчуком.