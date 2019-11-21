Зеленский встретил возвращенные корабли. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что Украина обратится к Российской Федерации с требованием вернуть оборудование и вооружение, которых не хватает на трех военных кораблях, что были захвачены российскими военными в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

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Глава государства добавил, что выполнил обещание о возвращении захваченных боевых единиц украинского флота. Об этом он сообщил журналистам в Очакове после осмотра украинских кораблей, передает пресс-служба президента.

Я увидел состояние катеров. Будет расследование — мы увидим все детали инцидента. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она нам вернула все, что там было, — заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что нужно будет три месяца, чтобы отремонтировать катера, которые РФ вернула Украине.

Напомним, 20 ноября в порт Очакова сегодня прибыли захваченные Россией на Азове бронированные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». Командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» корабли, именно поэтому их буксировали в порт. Представители РФ сняли с боевых судов не только оснащение, но и даже розетки, плафоны и унитазы.