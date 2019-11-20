Россия разграбила захваченные на Азове корабли. Фото: mil.gov.ua

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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность роспуска Верховной Рады девятого созыва. Глава государства добавил, что стране нужны люди, которые будут способны реализовывать амбициозные цели. Новые идеи, по мнению гаранта Конституции, позволят поднять уровень благосостояния граждан.

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В НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что до сих пор отопительный сезон еще не начался в городах Новый Роздол и Новояворовск во Львовской области. В Киеве также частично не включили тепло. В целом по Украине к системам отопления подключили 99,3% жилого фонда и 99,7% объектов социальной сферы.

Глава Министерства финансов Оксана Маркарова заявила, что Международный валютный фонд и Украина прекратят сотрудничество в 2023 году. Сейчас продолжаются переговоры с представителями международной организации о привлечении средств в рамках очередной программы. Маркарова уверена, что эти деньги будут последним займом от МВФ.

Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу в деле по иску к Пограничной службе, Миграционной службе и Министерству внутренних дел Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили постановил, что бывший губернатор Одесской области был законно выдворен из Украины в Польшу зимой 2018 года.

В порт Очакова сегодня прибыли захваченные Россией на Азове бронированные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». Командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» корабли, именно поэтому их буксировали в порт. Представители РФ сняли с боевых судов даже розетки, плафоны и унитазы.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что нардеп Роман Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании. Впоследствии Генеральная прокуратура опубликовала на своем сайте опровержение, а сам Иванисов заявил, что эта информация ложная и решил приостановить членство в «Слуге народа» на время проверки информации о его судимости.