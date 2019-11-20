Нардеп Роман Иванисов. Фото: 5 канал

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Роман Иванисов, народный депутат от «Слуги народа», имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.

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Соответствующая проверка была осуществлена соответствующими органами. Об этом 20 ноября заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве, который транслировали украинские СМИ.

Проверка была осуществлена. Не Генеральной прокуратурой, а соответствующими органами, те факты, о которых вы говорили они подтвердились. Его судимость погашена, поэтому считается, что человек не судим на данный момент, — отметил глава ГП.

Впоследствии Генеральная прокуратура опубликовала на своем сайте опровержение.

Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвучена сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной. Проверка продолжается, о ее результатах будет официально сообщено дополнительно. В связи с этим просим не распространять соответствующую информацию, — отметили в ведомстве.

Ранее о погашенной судимости Иванисова заявил бывший народный депутат из «Радикальной партии» Игорь Мосийчук. На собственном Telegram-канале 18 ноября он обнародовал информацию, что действующий «слуга народа» Роман Иванисов в 90-х годах отбывал наказание в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней.

После этого Иванисов в своем Facebook прокомментировал информацию от Мосийчука и назвал ее «чернухой» и «заказухой». Кроме того, нардеп обнародовал справку об отсутствии судимости. Иванисов утверждал, что это заказная акция против него, которая «стоила заказчикам сотню тысяч долларов».

Как известно, 41-летний Роман Иванисов прошел в Верховную Раду по избирательному округу № 153 в Ровенской области.

Напомним, Комитет избирателей Украины заявил, что в политической партии «Слуга народа» никто официально не работает. В комитете предполагают, что провластная политсила выплачивает зарплату в конвертах.