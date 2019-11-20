На взятке задержали налоговика. Фото: detektive.lviv.ua

https://racurs.ua/n129716-na-kievschine-za-vzyatku-zaderjali-nalogovika-foto.html

Ракурс

На Киевщине 20 ноября полиция задержала налоговика на взятке.

Loading...

Правоохранители установили, что ревизор-инспектор налоговой инспекции в Киевской области организовал преступную схему вымогательства средств. От руководителя одного из предприятий он требовал 2,5 тыс. долл. неправомерной выгоды. За это «вознаграждение» чиновник обещал не взыскивать с предпринимателя 780 тыс. грн налогового долга. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику предусматривается наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в ноябре на взятке попался прокурор из города Бердянска Запорожской области. Оказалось, что работник прокуратуры требовал у подозреваемого 10 тыс. долл. за непривлечение последнего к уголовной ответственности и прекращения давления на его бизнес.