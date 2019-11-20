На хабарі затримали податківця. Фото: detektive.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n129716-na-kyyivschyni-za-habar-zatrymaly-podatkivcya-foto.html

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На Київщині 20 листопада поліція затримала податківця на хабарі.

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Правоохоронці встановили, що ревізор-інспектор податкової інспекції у Київській області організував злочинну схему вимагання коштів. Від керівника одного з підприємств він вимагав 2,5 тис. дол. неправомірної вигоди. За цю «винагороду» посадовець обіцяв не стягувати з підприємця 780 тис. грн податкового боргу. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Зловмиснику передбачається покарання у виді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у листопаді на хабарі попався прокурор із міста Бердянська Запорізької області. Виявилося, що працівник прокуратури вимагав у підозрюваного 10 тис. дол. за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності та припинення тиску на його бізнес.