Етнолог заявив, що знайшов на Марсі комах. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129715-jyttya-na-marsi-avtorytetnyy-naukovec-zayavyv-scho-znayshov-komah-na-chervoniy-planeti-foto.html

Ракурс

Життя на Марсі все ж існує. Заслужений професор ентомології зі США стверджує, що на поверхні Червоної планети можна знайти створіння, які більші за звичайні бактерії.

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Професор Вільям Ромоузер з Університету Огайо під час презентації на конференції Ентомологічного товариства Америки, заявив, що знайшов свідчення існування життя на Марсі. Про це повідомляє видання Cnet.com

Науковець стверджує, що мова йде не про найпростіші мікроорганізми, а про комаху, які він помітив на знімках, які зробив марсохід NASA.

Етнолог заявив, що на Червоній планеті зустрічаються й вищі форми життя. На конференції він показав аерокосмічні знімки з марсоходу та й показав так звані частини тіла комахи на одній з фотографій кам’янистої поверхні планети.

Не всі погоджуються з твердженням авторитетного науковця. Скептики вважають знахідку простим збігом або навіть грою уяви вченого.

Нагадаємо, у червні вчені NASA виявили на Марсі можливі ознаки життя. Марсохід Curiosity знайшов в атмосфері Марса підвищена кількість метану. Цей газ на Землі виробляють живі організми.