Этнолог заявил, что нашел на Марсе насекомых. Фото: Википедия

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Ракурс

Жизнь на Марсе все же существует. Заслуженный профессор энтомологии из США утверждает, что на поверхности Красной планеты можно найти существа, которые больше обычных бактерий.

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Профессор Уильям Ромоузер из Университета Огайо во время презентации на конференции Энтомологического общества Америки, заявил, что нашел свидетельства существования жизни на Марсе. Об этом сообщает издание Cnet.com

Ученый утверждает, что речь идет не о простейших микроорганизмах, а о насекомом, которое он увидел на снимках, которые сделал марсоход NASA.

Этнолог заявил, что на Красной планете встречаются и высшие формы жизни. На конференции он показал аэрокосмические снимки с марсохода и показал так называемые части тела насекомого на одной из фотографий каменистой поверхности планеты.

Не все соглашаются с утверждением авторитетного ученого. Скептики считают находку простым совпадением или даже игрой воображения ученого.

Напомним, в июне ученые NASA обнаружили на Марсе возможные признаки жизни. Марсоход Curiosity нашел в атмосфере Марса повышенное количество метана. Этот газ на Земле производит живые организмы.