Прокурор із Бердянська попався на хабарі в 10 тис. доларів. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n129433-prokuror-iz-berdyanska-popavsya-na-habari-v-10-tys-dolariv.html

Ракурс

На хабарі попався прокурор із міста Бердянська Запорізької області.

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Працівник прокуратури вимагав у підозрюваного 10 тис. дол. за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності та припинення тиску на його бізнес, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Хабар прокурор отримував через посередника. Вчора слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили обох фігурантів.

Наразі тривають необхідні дії у рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час одержання хабара в розмірі 250 тис. грн було затримано керівника екологічної інспекції у Харківській області.