Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Прокурор із Бердянська попався на хабарі в 10 тис. доларів. Фото: zn.ua

Прокурор із Бердянська попався на хабарі в 10 тис. доларів

14 лис 2019, 14:59
999

На хабарі попався прокурор із міста Бердянська Запорізької області.

Loading...

Працівник прокуратури вимагав у підозрюваного 10 тис. дол. за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності та припинення тиску на його бізнес, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Хабар прокурор отримував через посередника. Вчора слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили обох фігурантів.

Наразі тривають необхідні дії у рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час одержання хабара в розмірі 250 тис. грн було затримано керівника екологічної інспекції у Харківській області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше