Прокурор из Бердянска попался на взятке в 10 тыс. долларов. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n129433-prokuror-iz-berdyanska-popalsya-na-vzyatke-v-10-tys-dollarov.html

Ракурс

На взятке попался прокурор из города Бердянска Запорожской области.

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Работник прокуратуры требовал у подозреваемого 10 тыс. долл. за не привлечение последнего к уголовной ответственности и прекращение давления на его бизнес, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Взятку прокурор получал через посредника. Вчера следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили обоих фигурантов.

Сейчас проводятся необходимые действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Как ранее сообщал «Ракурс», при получении взятки в размере 250 тыс. грн был задержан руководитель экологической инспекции в Харьковской области.