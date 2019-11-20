В партии «Слуга народа» официально не трудоустроен ни один человек. Фото:

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Ракурс

В политической партии «Слуга народа» никто официально не работает.

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В графе «работники состава аппарата партии» указана цифра 0. Об этом говорится в отчете политсилы. Соответствующее заявление сделал Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook.

В КИУ отметили, что в отличие от «Слуги народа», в ВО «Батькивщина» официально трудоустроены 73 человека, в «Европейской солидарности» — 46 человек, в «Радикальной партии» официально работают 20 человек и по три человека в партиях «Голос» и «Украинская стратегия Гройсмана». Больше всего трудоустроено людей в «Самопомощи» — 264 человека.

В комитете подчеркивают, что «Слуга народа» также не тратила официально средств на заработную плату. Всего за период июля-сентября партия потратила 240 млн грн, но ни одной копейки не пошло на заработную плату. В КИУ предполагают, что провластная политсила выплачивает зарплату в конвертах.

Закон «О политических партиях в Украине» допускает существование местных организаций без такого статуса, однако, по мнению КИУ, это свидетельствует о централизованном характере управления и может быть попыткой тенизации партийной жизни. В частности, такие местные организации не способны проводить полноценную финансовую и хозяйственную деятельность из-за отсутствия счетов в банках. Однако это также облегчает жизнь партиям, которые не обязаны отчитываться о деятельности ячеек без статуса юрлиц перед НАПК, — заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Отмечается, что партию «Слуга народа» официально зарегистрировали 31 марта 2016 года. Сейчас в «Слуги народа» не зарегистрировано ни одной местной ячейки со статусом юридического лица.

Напомним, народный депутат Анна Скороход, которую исключили из парламентской фракции «Слуга народа», заявила, что в политсиле выдают зарплаты в конвертах. Кто именно предлагает зарплаты в конвертах, она не уточнила. По словам политика, подобные случаи были зафиксированы.