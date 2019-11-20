Сняли розетки и унитазы: ВМС покажут военные корабли, которые вернула Россия, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n129704-snyali-rozetki-i-unitazy-vms-pokajet-voennye-korabli-kotorye-vernula-rossiya.html

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Захваченные Россией патрульные катера ВМС ВСУ покажут миру.

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Международное сообщество узнает, как Россия относится к захваченному имущества. Командующий ВМС Игорь Воронченко рассказал об этом «4 каналу».

По словам военного, в 16.00 ожидается прибытие украинских судов в порт Очакова. Корабли уже почти прибыли, первым придет патрульный катер «Никополь». Военные корабли вошли в территориальные воды Украины. Происходит буксировки, но скорость очень маленькая. Он добавил, что россияне «их угробили».

Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, — заявил адмирал.

Варварское отношение россиян ко всему должен знать каждый. Военнослужащий считает, что все люди должны видеть, что происходит там, куда приходит «русский мир».

Украинские военные суда 17 ноября вывели из порта «Генмола» в Керчи, который был аннексирован РФ. Катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были захвачены в ноябре 2018 после атаки российской авиации, флота и спецназа.

Напомним, в МИД РФ заявили, что украинские корабли возвращено на «ответственное хранение». Москва считает их «вещественными доказательствами» в уголовном производстве по якобы незаконного пересечения военными ВМС ВСУ российской границы.