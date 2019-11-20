Познімали розетки й унітази: ВМС покажуть повернуті Росією військові кораблі, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n129704-poznimaly-rozetky-i-unitazy-vms-pokaje-povernuti-rosiieu-viyskovi-korabli.html

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Захоплені Росією патрульні катери ВМС ЗСУ покажуть світу.

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Міжнародна спільнота дізнається, як Росія ставиться до захопленого майна. Командувач ВМС Ігор Воронченко розповів про це «4 каналу».

За словами військового, о 16.00 очікується прибуття українських суден до порту Очакова. Вони вже майже на підході, першим має дістатись катер «Нікополь». Повернуті Росією військові кораблі увійшли у територіальні води України. Відбувається буксирування, але швидкість дуже маленька. Він додав, що росіяни «їх угробили».

Познімали навіть плафони, розетки і унітази, — заявив адмірал.

Варварське ставлення росіян до всього повинен знати кожен. Військовослужбовець вважає, що всі люди мають бачити, що відбувається там, куди приходить «руський мир».

Українські військові судна 17 листопада вивели з порту «Генмола» в Керчі, який був анексований РФ. Катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» були захоплені у листопаді 2018 року після атаки російської авіації, флоту і спецназу.

Нагадаємо, в МЗС РФ заявили, що українські кораблі повернуто на «відповідальне зберігання». Москва вважає їх «речовими доказами» у кримінальному провадженні щодо нібито незаконного перетину військовими ВМС ЗСУ російського кордону.