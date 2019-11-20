Археологи відкопали останки дітей у «шоломах» із людських черепів. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n129690-arheology-vidkopaly-ostanky-ditey-v-sholomah-z-ludskyh-cherepiv-foto.html

Ракурс

Археологи знайшли останки дітей у «шоломах» із людських черепів у західній частині Еквадору. Кісткові фрагменти на головах малюків, на думку вчених, належали іншим дітям.

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Дослідники вважають, що це поховання з двох курганів зробили представниками культури гуангала. Його датували 100 роком до нашої ери. Діти лежали окремо, повідомляє N+1 дані статті, опублікованої у Latin American Antiquity.

Після проведення досліджень вчені дійшли висновку, що вік однієї дитини був приблизно 18 місяців, вік іншої — 6−9 місяців. На їхніх останках слідів травм і ознак насильницької смерті не виявлено.

На голову старшої дитини був надітий череп іншої дитини. У ньому було зроблено такий отвір, що померлий нібито дивився через нього назовні. Між черепами була знайдена кістка фаланги пальця. За заявою археологів, «шолом» належав дитині 4−12 років.

Голова немовляти також була в чужих людських кістках. Всього збереглося 22 фрагменти черепа. На думку вчених, він належав дитині 2−12 років.

На черепах, із яких були зроблені «шоломи», слідів травм не виявлено. Хоча, за припущенням дослідників, їх обробляли одразу після смерті власників, поки на кістках ще залишалися м’які тканини. Інакше черепи просто розсипалися б і не зберегли своєї анатомічної форми.

Раніше археологи нічого подібного не зустрічали.

Культура гуангала існувала приблизно з 100 року до нашої ери до 500 року н. е. на західному узбережжі Південної Америки у районі півострова Святої Єлени. Жителі цих місць займалися рибальством, землеробством і полюванням. Вони робили знаряддя і статуетки з каменю, прикраси з раковин та володіли ткацьким ремеслом.

Нагадаємо, що кілька місяців тому в Болгарії під час розкопок на місці давньоримського міста Деултум у Бургаської області знайшли фрагмент диплома. На думку вчених, він був виданий під час правління імператора Веспасіана в 69−79 роках н. е.