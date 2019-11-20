Археологи откопали останки детей в «шлемах» из человеческих черепов. Фото: Известия

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Ракурс

Археологи нашли останки детей в «шлемах» из человеческих черепов в западной части Эквадора. Костные фрагменты на головах малышей, по мнению ученых, принадлежали другим детям.

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Исследователи считают, что это захоронение, состоящее из двух курганов, сделали представителями культуры гуангала. Его датировали 100 годом до нашей эры. Дети лежали по отдельности, сообщает N+1 данные статьи, опубликованной в Latin American Antiquity.

После проведения исследований ученые сделали вывод, что возраст одного ребенка был примерно 18 месяцев, возраст другого — 6−9 месяцев. На их останках следов травм и признаков насильственной смерти не обнаружено.

На голову старшего ребенка был надет другой детский череп. В нем было проделано такое отверстие, что умерший будто бы смотрел через него наружу. Между черепами была найдена кость фаланги пальца. По заявлению археологов, «шлем» принадлежал ребенку 4−12 лет.

Голова младенца также была в чужих человеческих костях. Всего сохранилось 22 фрагмента черепа. По мнению ученых, он принадлежал ребеноку 2−12 лет.

На черепах, из которых были сделаны «шлемы», следов травм не обнаружено. Хотя, по предположению исследователей, их обрабатывали сразу после смерти владельцев, пока на костях еще оставались мягкие ткани. Иначе черепа попросту рассыпались бы и не сохранили свою анатомическую форму.

Ранее археологи ничего подобного не встречали.

Культура гуангала существовала примерно с 100 года до нашей эры до 500 года н. э. на западном побережье Южной Америки в районе полуострова Святой Елены. Жители этих мест занимались рыбной ловлей, земледелием и охотой. Они делали орудия и статуэтки из камня, украшения из раковин и владели ткацким ремеслом.

Напомним, что несколько месяцев назад в Болгарии во время раскопок на месте древнеримского города Деултум в Бургасской области нашли фрагмент диплома. По мнению ученых, он был выдан во время правления императора Веспасиана в 69−79 годах н. э.