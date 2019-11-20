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Рябошапка дает брифинг по лишению прокуратуры функций досудебного расследования. Фото: ukr-space.com
Рябошапка дает брифинг по лишению прокуратуры функций досудебного расследования (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n129702-ryaboshapka-daet-brifing-po-lisheniu-prokuratury-funkciy-dosudebnogo-rassledovaniya-translyaciya.htmlРакурс
Руслан Рябошапка, генеральный прокурор, дает брифинг по вопросу лишения прокуратуры функций досудебного расследования, которые отныне переходят к Государственному бюро расследований (ГБР).
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В то же время прокуратура будет продолжать осуществлять процессуальное руководство в расследованиях, то есть организовывать и координировать досудебное следствие.
Все незавершенные расследования передаются из прокуратур не только в ГБР, но и в Антикоррупционное бюро и Службу безопасности Украины в соответствии с квалификацией.
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