Рябошапка дает брифинг по лишению прокуратуры функций досудебного расследования. Фото: ukr-space.com

https://racurs.ua/n129702-ryaboshapka-daet-brifing-po-lisheniu-prokuratury-funkciy-dosudebnogo-rassledovaniya-translyaciya.html

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Руслан Рябошапка, генеральный прокурор, дает брифинг по вопросу лишения прокуратуры функций досудебного расследования, которые отныне переходят к Государственному бюро расследований (ГБР).

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В то же время прокуратура будет продолжать осуществлять процессуальное руководство в расследованиях, то есть организовывать и координировать досудебное следствие.

Все незавершенные расследования передаются из прокуратур не только в ГБР, но и в Антикоррупционное бюро и Службу безопасности Украины в соответствии с квалификацией.