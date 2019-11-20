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Ракурс
Рябошапка дает брифинг по лишению прокуратуры функций досудебного расследования. Фото: ukr-space.com

Рябошапка дает брифинг по лишению прокуратуры функций досудебного расследования (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 ноя 2019, 15:11
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Руслан Рябошапка, генеральный прокурор, дает брифинг по вопросу лишения прокуратуры функций досудебного расследования, которые отныне переходят к Государственному бюро расследований (ГБР).

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В то же время прокуратура будет продолжать осуществлять процессуальное руководство в расследованиях, то есть организовывать и координировать досудебное следствие.

Все незавершенные расследования передаются из прокуратур не только в ГБР, но и в Антикоррупционное бюро и Службу безопасности Украины в соответствии с квалификацией.

Источник: Ракурс


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