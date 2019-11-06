Реформа прокуроров: часть кадров из ГПУ отправят в районы, лазейки для хитрецов закрыты, фото — "Зеркало недели"

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Ракурс

Во время переаттестации кадров Генеральной прокуратуры Украины часть уволенных прокуроров может попасть на работу в районные органы этого ведомства. Прокурорская реформа предусматривает закрытие лазеек в законодательстве, которыми могут воспользоваться лица, которые не прошли аттестацию, и решат восстановиться в должностях.

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О таких особенностях реформы прокуратуры рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка, сообщает «Левый берег».

Рябошапка сообщил, что в ведомстве пока определяют, сколько кадров им необходимо, чтобы эффективно работать. Впрочем, анализ работы департамента, который курирует дела ГБР, показал, что «70 человек уже сейчас можно перенаправить в районные прокуратуры».

Генпрокурор планирует закончить процедуру переаттестации до 1 сентября 2020 года и предположил, что тогда могут восстановить действие закона, который касается Контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Рябошапка считает, что штат прокуратуры могут «оптимизировать» на 25−30%.

В Украине самое большое среди стран Совета Европы количество прокуроров на сто тысяч населения. Больше только в России. В Украине — 24, в России — 25. Тогда как за рубежом — от 6 до 15. При этом функции прокуратуры у нас сейчас очень ограничены, — считает генпрокурор.

Новые кадры будут привлекать на конкурсах и откроют доступ к этой профессии адвокатам, юристам, судьям в отставке.

Рябошапка отметил, что перед началом реформы прокуроров ее инициаторы обезопасились от возможных ошибок, которые были допущены в реформе полиции, чтобы прокуроры, не прошедшие аттестации, не могли восстановиться через суды и получить компенсации за вынужденные прогулы.

Мы учли эти риски в ходе реформ полиции и откорректировали законодательство таким образом, чтобы Кодекс законов о труде не распространялся на случаи с переаттестацией. Прокуроры не воспользуются лазейками законодательства для восстановления в должности, — сообщил Рябошапка.

Если же начнут возобновляться прокуроры, которые были люстрированы, и требовать выплаты компенсаций, государство готово обращаться с регрессными исками о взыскании убытков с лиц, причастных к разработке закона о люстрации.

«Ракурс» сообщал, что во время первого этапа аттестации в ГПУ отсеяли 20% участников.