Реформа прокурорів: частину кадрів з ГПУ відправлять у райони, лазівки для хитрунів закриті, фото — "Дзеркало тижня"

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Ракурс

Під час переатестації кадрів Генеральної прокуратури України частина звільнених прокурорів може потрапити на роботу у районні органи цього відомства. Прокурорська реформа передбачає закриття лазівок у законодавстві, якими можуть скористатися ті особи, які не пройшли атестацію, і вирішать поновитися на посадах.

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Про такі особливості реформи прокуратури розповів генпрокурор Руслан Рябошапка, повідомляє «Лівий берег».

Рябошапка повідомив, що у відомстві наразі визначають, скільки кадрів потребують, аби ефективно працювати. Утім, аналіз роботи департаменту, що курує провадження ДБР, показав, що «70 осіб вже зараз можна перенаправити в районні прокуратури».

Генпрокурор планує закінчити процедуру переатестації до 1 вересня 2020 року і припустив, що тоді можуть відновити дію закону, яка стосується Контрольно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Рябошапка вважає, що штат прокуратури можуть «оптимізувати» на 25−30%.

В Україні — найбільша серед країн Ради Європи кількість прокурорів на сто тисяч населення. Більше тільки в Росії. В Україні — 24, в Росії — 25. Тоді як за кордоном — від 6 до 15. При цьому функції прокуратури в нас зараз дуже обмежені, — вважає генпрокурор.

Нові кадри залучатимуть на конкурсах і відкриють доступ до цієї професії адвокатам, юристам, суддям у відставці.

Рябошапка зазначив, що перед початком реформи прокурорів її ініціатори убезпечилися від ймовірних помилок, які були допущені щодо реформи поліції, аби не атестовані прокурори не могли відновитися через суди на посадах й отримати компенсації за вимушені прогули.

Ми врахували ці ризики під час реформи поліції і відкоригували законодавство таким чином, щоб Кодекс законів про працю не поширювався на випадки з переатестацією. Прокурори не скористаються лазівками законодавства для поновлення на посаді, — повідомив Рябошапка.

Якщо ж почнуть поновлятися прокурори, що були люстровані, і вимагати виплати компенсацій, держава готова звертатися із регресними позовами про стягнення суми збитків із тих осіб, що причетні до розроблення закону про люстрацію.

«Ракурс» повідомляв, що під час першого етапу атестації в ГПУ відсіяли 20% учасників.