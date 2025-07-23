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Генпрокурор заявив, що в НАБУ нібито є справи, які не має розслідувати Бюро
Генпрокурор заявив, що в НАБУ нібито є справи, які не має розслідувати Бюроhttps://racurs.ua/ua/n208023-genprokuror-zayavyv-scho-v-nabu-nibyto-ie-spravy-yaki-ne-maie-rozsliduvaty-buro.htmlРакурс
Генпрокурор перевірить, чи справи, які розслідує НАБУ, дійсно належать до його підслідності — тобто чи відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу про те, які справи мають розслідувати саме антикорупційні органи.
Руслан Кравченко повідомив, що в НАБУ нібито є справи, які не має розслідувати Бюро.
Це окремий кейс — відправити за підслідністю справи, які розслідує НАБУ за чужою підслідністю, до правоохоронних органів, які мають цю підслідність, — заявив він.
За його словами, обмеження повноважень САП та надання повноважень генеральному прокурору щодо підпису підозр топпосадовцям і перевірка підслідності справ, які розслідує НАБУ, — «це велика відповідальність».
Володимир Зеленський зустрівся з керівниками НАБУ, САП, НАЗК, СБУ, ДБР, МВС та Генпрокурором на тлі протестів щодо закону, який обмежує повноваження НАБУ та САП.
Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо, — заявив президент.
Додав, що спільний план дій мають погодити за два тижні.
23 липня з’явилася спільна заява НАБУ і САП за підсумками зустрічі в Офісі президента.
Ухвалені напередодні законодавчі зміни суттєво обмежують незалежність НАБУ і САП. Про це наголосили керівники обох інституцій під час зустрічі, ініційованої Офісом президента.
Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії.
Водночас НАБУ і САП підкреслюють свою відданість інтересам українського народу та продовжують працювати над збереженням професійної спроможності обох інституцій і результатів, досягнутих за роки їхньої діяльності.
Верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для НАБУ і САП. Очікуємо такого ж підходу й від інших органів правопорядку.
Ми щиро дякуємо громадянам України за принципову позицію, активну підтримку та небайдужість. Саме завдяки активній громадянській участі антикорупційна реформа стала можливою.
НАБУ і САП закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Міць та стійкість Сил Оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора і утвердження європейського майбутнього нашої держави.