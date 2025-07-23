Генпрокурор заявив, що в НАБУ нібито є справи, які не має розслідувати Бюро

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Генпрокурор перевірить, чи справи, які розслідує НАБУ, дійсно належать до його підслідності — тобто чи відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу про те, які справи мають розслідувати саме антикорупційні органи.

Руслан Кравченко повідомив, що в НАБУ нібито є справи, які не має розслідувати Бюро.

Це окремий кейс — відправити за підслідністю справи, які розслідує НАБУ за чужою підслідністю, до правоохоронних органів, які мають цю підслідність, — заявив він.

За його словами, обмеження повноважень САП та надання повноважень генеральному прокурору щодо підпису підозр топпосадовцям і перевірка підслідності справ, які розслідує НАБУ, — «це велика відповідальність».

Володимир Зеленський зустрівся з керівниками НАБУ, САП, НАЗК, СБУ, ДБР, МВС та Генпрокурором на тлі протестів щодо закону, який обмежує повноваження НАБУ та САП.

Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо, — заявив президент.

Додав, що спільний план дій мають погодити за два тижні.

23 липня з’явилася спільна заява НАБУ і САП за підсумками зустрічі в Офісі президента.