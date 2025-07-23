Mirage-2000 упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості

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Mirage-2000 упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості.

Про це 23 липня повідомили у Державному бюро розслідувань, яке розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака.

Аварія з Mirage-2000 на Волині сталася увечері 22 липня на одному з аеродромів області під час виконання бойового польотного завдання.

Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі.

Пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надано необхідну допомогу.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.