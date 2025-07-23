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Mirage-2000 упал на безлюдную территорию и утонул в затопленном воронке среди болотистой местности

Mirage-2000 упал на безлюдную территорию и утонул в затопленном воронке среди болотистой местности

23 июл 2025, 13:18
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Винищувач Mirage-2000 упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості.

Про це 23 липня повідомили у Державному бюро розслідувань, яке розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака.

Аварія з Mirage-2000 на Волині сталася увечері 22 липня на одному з аеродромів області під час виконання бойового польотного завдання.

Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі.

Пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надано необхідну допомогу.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту!

Прохання до медіа та профільних експертів не вдаватися до передчасних висновків. Із технікою у небі таке трапляється, причини з’ясують. Подібні події не є рідкістю в світовій практиці.

Головне — живий-здоровий, і без наслідків на землі! Тримаймо стрій! — повідомив раніше у своїх соцмережах речник Повітряних Сил Юрій Ігнат

Источник: Ракурс


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