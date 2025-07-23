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Ракурс
Черногоренко уходит с должности заместителя министра обороны по вопросам цифровизации

Черногоренко уходит с должности заместителя министра обороны по вопросам цифровизации

23 июл 2025, 13:04
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Катерина Черногоренко повідомила, що йде з посади заступниці міністра оборони з питань цифровізації.

Вона перебувала на цій посаді з вересня 2023 року. За час її роботи в Міноборони вдалося запустити застосунки «Резерв+", який має понад 4 млн користувачів та «Армія+", куди приєднались понад 840 тис. військових.

Також впровадити бойову систему DELTA в усі підрозділи Сил оборони і безпеки, DOT-Chain та створити космічну програму.

Нагадаємо, цього тижня в Міноборони з’явився новий керівник — колишній очільник уряду Денис Шмигаль.

Источник: Ракурс


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