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Черногоренко уходит с должности заместителя министра обороны по вопросам цифровизации
Черногоренко уходит с должности заместителя министра обороны по вопросам цифровизацииhttps://racurs.ua/n208021-chernogorenko-uhodit-s-doljnosti-zamestitelya-ministra-oborony-po-voprosam-cifrovizacii.htmlРакурс
Катерина Черногоренко повідомила, що йде з посади заступниці міністра оборони з питань цифровізації.
Вона перебувала на цій посаді з вересня 2023 року. За час її роботи в Міноборони вдалося запустити застосунки «Резерв+", який має понад 4 млн користувачів та «Армія+", куди приєднались понад 840 тис. військових.
Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації @DefenceU.— Kateryna Chernohorenko (@k_chernohorenko) July 23, 2025
Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті.
Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів.
Ми не цифровізували… pic.twitter.com/Xo6Xwr86vz
Також впровадити бойову систему DELTA в усі підрозділи Сил оборони і безпеки, DOT-Chain та створити космічну програму.
Нагадаємо, цього тижня в Міноборони з’явився новий керівник — колишній очільник уряду Денис Шмигаль.