Черногоренко уходит с должности заместителя министра обороны по вопросам цифровизации

https://racurs.ua/n208021-chernogorenko-uhodit-s-doljnosti-zamestitelya-ministra-oborony-po-voprosam-cifrovizacii.html

Ракурс

Катерина Черногоренко повідомила, що йде з посади заступниці міністра оборони з питань цифровізації.

Вона перебувала на цій посаді з вересня 2023 року. За час її роботи в Міноборони вдалося запустити застосунки «Резерв+", який має понад 4 млн користувачів та «Армія+", куди приєднались понад 840 тис. військових.

Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації @DefenceU.



Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті.



Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів.



Ми не цифровізували… pic.twitter.com/Xo6Xwr86vz — Kateryna Chernohorenko (@k_chernohorenko) July 23, 2025

Також впровадити бойову систему DELTA в усі підрозділи Сил оборони і безпеки, DOT-Chain та створити космічну програму.

Нагадаємо, цього тижня в Міноборони з’явився новий керівник — колишній очільник уряду Денис Шмигаль.