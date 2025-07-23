Отставка, нужды ВСУ и мотивация для бойцов: Сырский дал большое интервью WP

Збільшення фінансової мотивації для чоловіків могло б розв’язати проблему мобілізації у країні. Це припустив головнокомандувач Олександр Сирський.

За його словами, опитування, яке оцінювало програму контрактів для 18−24-річних, показало, що більшість респондентів вважають головною мотивацією великі грошові виплати.

Під час Курської операції рф втратила щонайменше 80 тисяч військових убитими або пораненими, заявив Олександр Сирський в інтервʼю WP.

Він відмовився розголошувати втрати українців, але сказав, що вони значно менші, ніж російські. За словами головнокомандувача, операція послабила тиск на східний фронт. Сирський наводить такі аргументи:

третину російських керованих авіабомб росіяни використали саме в Курській області, а не в Україні;

російські волоконно-оптичні безпілотники, які неможливо глушити, вперше з’явилися на полі бою на Курщині, а не на сході України;

війська КНДР, які воювали на території Курської області, досі не брали участі в бойових завданнях в Україні.

Сирський також розповів про потреби української армії в інтерв’ю The Washington Post.

Головнокомандувач зазначив, що гостро стоїть питання браку 155-мм артилерійських боєприпасів та броньованих машин.

У нас є високомотивовані та відважні солдати, які можуть просуватися вперед, але їм потрібні сучасні, надійні засоби захисту, — сказав він.

Головком також закликав надати Україні більше далекобійних ракет і зняти обмеження на дальність їх застосування, щоб «перенести війну на територію росії».

Раніше видання опублікувало матеріал, у якому стверджувалося, що президент США Дональд Трамп у приватному порядку закликав свого українського колегу Володимира Зеленського перейти з оборони в наступ.

Сирський після 60-річчя у відставку не збирається і відтискається 100 разів.

Коли цього тижня (26 липня) Олександру Сирському виповниться 60 років, він досягне пенсійного віку, встановленого Україною для військової служби.

Але він відкинув будь-які натяки на те, що піде у відставку, пише видання:

Сирський все ще може зробити 100 відтискань без перерви, сказав він, і це попри повідомлення його помічників про те, що він рідко — якщо взагалі коли-небудь — спить. За його словами, його мотивує «розуміння моєї особистої ролі в процесі захисту нашого населення, наших громадян. І я розумію, що маю робити більше і краще.

Також головком сказав, що навіть після років роботи на вищих посадах йому найкомфортніше почуватися поруч із піхотою на передовій.

Його помічники очікують, що саме там він проведе своє 60-річчя. Сам Сирський сказав, що ще зарано говорити про це.