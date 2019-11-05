Атестація прокурорів: на першому етапі в ГПУ відсіяли 20% претендентів, фото —

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Ракурс

Закінчилося тестування в рамках першого етапу атестації прокурорів Генеральної прокуратури. Він відбувся після початку реформи прокуратури, а саме на виконання закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури».

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Як повідомили у прес-службі Генпрокуратури, до складання іспиту у формі анонімного тестування допустили 1 тис. 83 осіб. Усі вони подали заяви належної форми і мали намір працювати у майбутньому Офісі генерального прокурора.

Перший етап атестації передбачав анонімне тестування на знання та вміння у застосуванні закону і відповідність здійснювати повноваження прокурора.

23−24 жовтня успішно склали іспит (набрали необхідні 70 і більше балів зі 100) 795 з 988 осіб (приблизно 80%). Їх допустять до другого етапу атестації — тестування на загальні здібності та навички. Частина претендентів на іспит не прийшла.

Зауважимо, що Порядок проходження прокурорами атестації оскаржують в ОАСК. До Окружного адмінсуду Києва надійшло вже два позови.

Реформа прокуратури передбачає створення Офісу генерального прокурора, обласних і окружних прокуратур. Щоб працювати в нових органах прокуратури, прокурори мають пройти атестацію для оцінки професійних компетенцій і відповідності вимогам професійної етики та доброчесності. Також після створення нових органів прокуратури буде відкрито набір прокурорів.

Другий етап тестування, який відбудеться у формі тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки, заплановано на 6−8 листопада. Його складатимуть поки тільки прокурори ГПУ.

Атестація прокурорів інших рівнів почнеться після створення Офісу генпрокурора. Метою тестування загальних здібностей кандидата є виявлення його здатності аналізувати, обробляти та інтерпретувати великі масиви інформації за короткий час, знаходити причинні зв’язки між ними і робити правильні висновки. Перевірка загальних здібностей передбачає визначення рівня логічних, вербальних та математичних здібностей.