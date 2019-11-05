Новопризначені судді КСУ складають присягу. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n129005-novopryznacheni-suddi-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-skladaut-prysyagu-translyaciya.html

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Урочиста церемонія складення присяги новопризначеними суддями Конституційного суду України Петром Філюком та Галиною Юровською відбулася 5 листопада в Києві.

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Їх обох шляхом таємного голосування обрали суддями КСУ 29 та 30 жовтня на ХVІІ позачерговому з’їзді суддів України. Судді Конституційного суду набули повноважень з дня складення ним присяги на сьогоднішньому спеціальному пленарному засіданні. Про це повідомляє УНІАН.

Спершу Юровська та Філюк зачитали присягу та скріпили її особистими підписами. Після цього голова Конституційного суду України Олександр Тупицький вручив їм суддівські мантії, нагрудні знаки і посвідчення судді КСУ.

Після присяги суддів на засіданні виступила голова Верховного суду Валентина Данішевська, яка пообіцяла, що на початку 2020 року буде обрано третього суддю Конституційного суду за суддівською квотою.

Раніше Галина Юровська працювала суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Суддя Петро Філюк був головою Волинського апеляційного суду.

Як відомо, квота з’їзду суддів в КСУ звільнилася після того, як у вересні подали у відставку судді Наталія Шаптала, Михайло Гультай і Михайло Запорожець. Вони були суддями Конституційного суду з 2010 року. За суддівські мантії КСУ змагалися 33 претенденти, але Рада суддів України у серпні рекомендувала лише 16 кандидатів.

Нагадаємо, у жовтні в Конституційному суді стався скандал: колишнього голову КСУ Станіслава Шевчука суд поновив на посаді, але його все одно не допустили до роботи.