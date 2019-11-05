Новоназначенные судьи КСУ принимают присягу. Фото: zn.ua

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Торжественная церемония принесения присяги новоназначенными судьями Конституционного суда Украины Петром Филюком и Галиной Юровской состоялась 5 ноября в Киеве.

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Их обоих путем тайного голосования избрали судьями КСУ 29 и 30 октября на XVII внеочередном съезде судей Украины. Судьи Конституционного суда получили полномочия со дня принятия ими присяги на сегодняшнем специальном пленарном заседании. Об этом сообщает УНИАН.

Сначала Юровская и Филюк зачитали присягу и скрепили ее личными подписями. После этого председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий вручил им судейские мантии, нагрудные знаки и удостоверения судьи КСУ.

После присяги судей на заседании выступила председатель Верховного суда Валентина Данишевская, которая пообещала, что в начале 2020 года изберут третьего судью Конституционного суда по судейской квоте.

Ранее Галина Юровская работала судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Судья Петр Филюк был председателем Волынского апелляционного суда.

Как известно, квота съезда судей в КСУ освободилась после того, как в сентябре подали в отставку судьи Наталья Шаптала, Михаил Гультай и Михаил Запорожец. Они были судьями Конституционного суда с 2010 года. За судейские мантии КСУ соревновались 33 претендента, но Совет судей Украины в августе рекомендовал лишь 16 кандидатов.

Напомним, в октябре в Конституционном суде произошел скандал: бывшего главу КСУ Станислава Шевчука суд восстановил в должности, но его все равно не допустили до работы.