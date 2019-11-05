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С 18 по 24 ноября туристам разрешат бесплатно проживать в отелях в десятках стран: подробности

С 18 по 24 ноября туристам разрешат бесплатно проживать в отелях в десятках стран: подробности

5 ноя 2019, 15:21
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Туристы получат право с 18 по 24 ноября бесплатно остановиться в одном из отелей в 64 странах мира. Бесплатно готовы принять гостей 407 объектов размещения.

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Это возможно благодаря акции World Barter Week. Ее суть заключается в том, что в ответ на гостеприимность со стороны руководителей отелей постояльцы должны оказать какую-либо услугу принимающей стороне, или же показать свои полезные навыки, говорится на официальном сайте акции.

К примеру, отель в тайской провинции Краби готов бесплатно принять гостей, если те готовы помочь в ремонтных работах на его территории.

В свою очередь гостевой дом в городе Ван (Франция) готов разместить у себя туристов и накормить их завтраком, но за это они должны помочь с работой в саду или же с переводом их сайта на иностранные языки.

Впервые такая акция прошла в Италии в 2009 году. В Риме она пользуется особым спросом, так как более двух десятков отелей из 407 находятся именно тут.

Напомним, что Чернобыльская зона порадует туристов экскурсиями на воздушных шарах. Об амбициозных планах рассказал экс-глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

Источник: Ракурс


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