Испарениями химического вещества отравились восемь львовян. Фото: 20minut.ua

https://racurs.ua/n129022-vo-lvove-iz-za-ispareniy-himicheskogo-veschestva-otravilis-vosem-chelovek.html

Ракурс

Отравление химическими веществами у восьми человек зафиксировали в центре Львова.

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Вчера около 22.30 жильцы двух квартир жилого дома по проспекту Шевченко пожаловались на присутствие в воздухе резкого запаха, который стал причиной ухудшения самочувствия у людей, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Приехавшие на вызов медики скорой помощи произвели осмотр жильцов дома и установили, что причиной их недомогания является отравление парами неизвестного химического вещества.

По предварительным данным, источником резкого запаха могли быть лакокрасочные материалы, которые использовали во время ремонта коммерческого помещения, расположенного на первом этаже жилого дома. После отравления жителей в доме провели оперативные мероприятия сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и коммунальных служб.

Как ранее писал «Ракурс», в одном из львовских общежитий зафиксировали массовое отравление студентов газом из баллончика. В медучреждение были доставлены 12 человек.