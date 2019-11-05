Випарами хімічної речовини отруїлися восьмеро львів’ян. Фото: 20minut.ua

https://racurs.ua/ua/n129022-u-lvovi-cherez-vypary-himichnoyi-rechovyny-otruyilysya-vosmero-osib.html

Ракурс

Отруєння хімічними речовинами у восьми осіб зафіксували у центрі Львова.

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Вчора близько 22.30 мешканці двох квартир житлового будинку на проспекті Шевченка поскаржилися на присутність у повітрі різкого запаху, який став причиною погіршення самопочуття у людей, повідомляє департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Приїхавши на виклик, медики швидкої допомоги оглянули мешканців будинку і встановили, що причиною їхнього нездужання є отруєння парами невідомої хімічної речовини.

За попередніми даними, джерелом різкого запаху могли бути лакофарбові матеріали, які використовували під час ремонту комерційного приміщення, розташованого на першому поверсі житлового будинку. Після отруєння жителів у будинку провели оперативні заходи співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і комунальних служб.

Як раніше писав «Ракурс», в одному зі львівських гуртожитків зафіксували масове отруєння студентів газом із балончика. До медзакладу госпіталізували 12 осіб.