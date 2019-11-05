З 18 по 24 листопада туристам дозволять безкоштовно проживати в готелях в десятках країн: подробиці. Фото:

https://racurs.ua/ua/n129023-z-18-po-24-lystopada-turystam-dozvolyat-bezkoshtovno-projyvaty-v-gotelyah-v-desyatkah-krayin.html

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Туристи отримають право з 18 по 24 листопада безкоштовно зупинитися в одному з готелів в 64 країнах світу. Безкоштовно готові прийняти гостей 407 об'єктів розміщення.

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Це можливо завдяки акції World Barter Week. Її суть полягає в тому, що у відповідь на гостинність з боку керівників готелів постояльці повинні надати будь-яку послугу приймаючій стороні, або ж показати свої корисні навички, йдеться на офіційному сайті акції.

Наприклад, готель в тайській провінції Крабі готовий безкоштовно прийняти гостей, якщо ті готові допомогти в ремонтних роботах на його території.

У свою чергу гостьовий будинок в місті Ван (Франція) готовий розмістити у себе туристів і нагодувати їх сніданком, але за це вони повинні допомогти з роботою в саду або ж з переводом їх сайту на іноземні мови.

Вперше така акція пройшла в Італії в 2009 році. У Римі вона користується особливим попитом, так як більше двох десятків готелів з 407 знаходяться саме тут.

Нагадаємо, що Чорнобильська зона порадує туристів екскурсіями на повітряних кулях. Про амбітні плани розповів екс-глава Держагентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук.