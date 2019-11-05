Аттестация прокуроров: на первом этапе в ГПУ отсеяли 20% соискателей, фото — ТСН

https://racurs.ua/n129024-attestaciya-prokurorov-na-pervom-etape-v-gpu-otseyali-20-soiskateley-infografika.html

Ракурс

Закончилось тестирование в рамках первого этапа аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры. Он началось в рамках реформы прокуратуры, а именно во исполнение закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры».

Loading...

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, к сдаче экзамена в форме анонимного тестирования допустили 1 тыс. 83 человек. Все они подали заявления надлежащей формы и намеревались работать в будущем Офисе генерального прокурора.

Первый этап аттестации предусматривал анонимное тестирование на знания и умения в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора.

23−24 октября успешно сдали экзамен (набрали необходимые 70 и более баллов из 100) 795 из 988 человек (около 80%). Их допустят ко второму этапу аттестации — тестированию на общие способности и навыки. Часть претендентов на экзамен не пришла.

Заметим, что порядок прохождения прокурорами аттестации оспаривают в ОАСК. В Окружной админсуд Киева поступило уже два иска.

Реформа прокуратуры предусматривает создание Офиса генерального прокурора, областных и окружных прокуратур. Чтобы работать в новых органах прокуратуры, прокуроры должны пройти аттестацию для оценки профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели. Также после создания новых органов прокуратуры будет открыт набор прокуроров.

Второй этап аттестации, который состоится в форме тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники, запланирован на 6−8 ноября. Его будут сдавать пока только прокуроры ГПУ.

Аттестация прокуроров других уровней начнется после создания Офиса генпрокурора. Целью тестирования общих способностей кандидата является выявление его способности анализировать, обрабатывать и интерпретировать большие массивы информации за короткое время, находить причинные связи между ними и делать правильные выводы. Проверка общих способностей предусматривает определение уровня логических, вербальных и математических способностей.