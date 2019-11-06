Украина планирует перейти на Международную классификацию функционирования

https://racurs.ua/n129055-kabmin-planiruet-otkazatsya-ot-sovetskoy-sistemy-grupp-invalidnosti.html

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Правительство планирует отказаться от советской системы градации инвалидности и перейти на Международную классификацию функционирования.

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Такая система действует в Европейском Союзе. Об этом вчера во время пресс-конференции заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По словам Третьяковой, эта классификация уже переведена на украинский язык, однако процесс ее ратификации продолжается.

Депутат отметила, что в этой сфере продолжается работа, которую ранее осуществляло Министерство здравоохранения.

После введения новой классификации социальная политика государства в отношении людей с инвалидностью базироваться не на группах, как это происходит сейчас, а на расчете процента потери трудоспособности, как это рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ожидается, что изменения будут способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда.

В настоящее время законодательство предусматривает, что не менее 4% рабочих мест в частном секторе должны предоставляться людям с инвалидностью.

В комитете Рады по вопросам соцполитики планируют также добавить квотирование и на государственной службе.

Напомним, в конце 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому в 44 законах термин «инвалид» заменялся на «человек с инвалидностью». В середине января 2018 года соответствующий закон подписал президент.