Кабмин планирует отказаться от советской системы групп инвалидностиhttps://racurs.ua/n129055-kabmin-planiruet-otkazatsya-ot-sovetskoy-sistemy-grupp-invalidnosti.htmlРакурс
Правительство планирует отказаться от советской системы градации инвалидности и перейти на Международную классификацию функционирования.
Такая система действует в Европейском Союзе. Об этом вчера во время пресс-конференции заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
По словам Третьяковой, эта классификация уже переведена на украинский язык, однако процесс ее ратификации продолжается.
Депутат отметила, что в этой сфере продолжается работа, которую ранее осуществляло Министерство здравоохранения.
После введения новой классификации социальная политика государства в отношении людей с инвалидностью базироваться не на группах, как это происходит сейчас, а на расчете процента потери трудоспособности, как это рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Ожидается, что изменения будут способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда.
В настоящее время законодательство предусматривает, что не менее 4% рабочих мест в частном секторе должны предоставляться людям с инвалидностью.
В комитете Рады по вопросам соцполитики планируют также добавить квотирование и на государственной службе.
Напомним, в конце 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому в 44 законах термин «инвалид» заменялся на «человек с инвалидностью». В середине января 2018 года соответствующий закон подписал президент.