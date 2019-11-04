Эндопротезирование тазобедренного сустава. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2479-endoprotezirovanie-tazobedrennogo-sustava-v-ukraine-istoriya-odnogo-pacienta-s-koksartrozom.html

Ракурс

Поводом для написания этой статьи послужило обращение читателя «Ракурса», предложившего на условиях анонимности рассказать о своей, как он выразился, долгой дороге к исцелению от коксартроза — распространенного заболевания тазобедренных суставов, проявляющегося атрофией и постепенным разрушением суставных хрящей. Патология со временем приводит к нарушению подвижности, сильным болям и в конечном итоге — инвалидности. Эта история об эндопротезировании тазобедренного сустава во многом показательна, информативна и, возможно, пригодится тем, кому врачи поставили такой же диагноз.

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«Ракурс» разбирался, чем государство может помочь таким пациентам. Так, в 2018 году 649 киевлян буквально поставили на ноги. Искусственные суставы пациенты получили бесплатно по городской целевой программе «Здоровье киевлян». Эндопротезирование тазобедренного сустава (или коленного) — так называют операции по замене родных суставов искусственными имплантами — положило конец невыносимым болям и вернуло этим людям возможность двигаться. По этой же программе 206 пациентам была оказана неотложная помощь — операция по замене тазобедренного сустава в экстренном порядке (при переломе шейки и проксимального отдела бедренной кости). Без помощи хирургов такие диагнозы превращаются в приговор, приковывая к постели.

Эндопротезирование тазобедренного сустава (или коленного) — операция дорогостоящая, состоящая из цены самого протеза (зависит от вида сустава и материала, из которого он сделан), затрат на расходные материалы и реабилитацию. Для многих наших соотечественников стоимость столь жизненно необходимой операции непосильна. Нередки случаи, когда люди, чтобы не оказаться в инвалидном кресле, влазят в кредиты, продают свои квартиры, переезжая в меньшие по площади. Несмотря на то, что количество бюджетных суставов с каждым годом растет (в 2018 году их закупили почти в три раза больше, чем в 2017-м), прооперировать всех нуждающихся государство пока не в состоянии. В очереди за бесплатными протезами приходится стоять от года до трех лет. К сожалению, о таких программах знают немногие нуждающиеся: нередко врачи о подобной возможности пациентам не сообщают. Рассказ нашего читателя — тому подтверждение.

Эндопротезирование тазобедренного сустава: в плену боли

Истинную причину моего заболевания — коксартроза, то есть поражения тазобедренных суставов, при котором полностью стирается суставной хрящ, установить невозможно. Одни специалисты полагают, что это может быть родовая травма, другие — нарушение обменных процессов организма, инфекции. Считается, что такое заболевание опорно-двигательного аппарата может быть вызвано и чрезмерной нагрузкой на суставы, то есть развитию болезни могут способствовать избыточный вес, тяжелый физический труд или спорт.

Примерно в 40 лет я начал испытывать дискомфорт в пояснице, со временем к нему добавилась сильная боль в ногах. Обследования обнаружили грыжи и протрузии дисков позвоночника. Лечил спину: всеми доступными методами и в больницах, и в санаториях, но облегчение носило временный характер. Мои ноги начали меняться, непропорционально уменьшаясь в обхвате, особенно в зоне между коленным и голеностопным суставами — на это невозможно было не обратить внимание. МРТ выявила главную проблему ухудшения моего состояния — коксартроз обоих тазобедренных суставов I‒II степени.

Обращаясь к разным врачам, я по каплям собирал все профессиональные мнения о состоянии моего здоровья. Пришел и к очень известному в Киеве травматологу, потому что хотелось услышать мнение лучшего специалиста. Он меня спрашивает: «А чего вы ко мне пришли?». Говорю: «Потому что чувствую постоянный дискомфорт». А он в ответ: «Ха, дискомфорт... Вы пришли, потому что можете ходить. Вот когда не сможете встать на ноги из-за невыносимой боли, не сможете ни сидеть, ни лежать, вот тогда вы мой пациент. А пока — идите домой». Я и пошел. Если бы он тогда мне сказал, что все, что он описал — постоянная невыносимая боль, которая не дает не то что ходить, но и нормально сидеть и лежать, — это не вероятность, а неотвратимость и дело времени, я тогда настоял бы на радикальном лечении своей болезни — операции эндопротезирования тазобедренных суставов. А так — промучился три года.

Более того, мне никто не сказал, что для киевлян существует городская программа по предоставлению бесплатных протезов таким больным. Конечно, для этого нужно встать в очередь и ждать несколько лет, но, думаю, как раз за три года я дождался бы бесплатного эндопротезирования тазобедренных суставов.

Все время я пытался найти оптимальное лечение. Обычная терапия — уколы и блокады — лишь ненадолго снимала болевые ощущения. Прошел все возможные отечественные санатории, которые лечат грязями и лечебными водами. Результат — временный. Не стали панацеей ни доска Евминова, ни аппликатор Ляпко, который я применял ежедневно, чтобы хоть ненадолго почувствовать облегчение благодаря улучшению кровообращения. Обращался в различные центры, которые занимаются лечением боли в суставах, но там мне тоже не помогли. Решился даже поехать в Индию, в клинику аюрведической медицины. Основа лечения там — здоровое питание и различные процедуры — массаж, втирание масел, растяжения — очень болезненные и самые дорогие по цене (говорили, что они самые действенные).

После Индии действительно почувствовал себя оздоровленным и полным сил. Но основную мою проблему аюрведическая медицина не решила. По совету знакомых поехал в Азербайджан, где лечился нафталаном — так называется особый вид нефти, добываемый в городе Нафталан. Считается, что эта нефть обладает лечебными свойствами при болезнях опорно-двигательного аппарата. К сожалению, «молодая нефть» тоже мне уже не помогла. Оставалось одно — эндопротезирование тазобедренных суставов.

Когда три года прошли в адских муках (организм привык к обезболивающим препаратам, и они уже почти не действовали), я наконец решился на операцию. Некоторые травматологи советовали сделать эндопротезирование тазобедренных суставов (обоих одновременно), другие — сначала прооперировать один сустав, а через полгода второй. Я взвешивал разные варианты, ездил по разным больницам и медицинским центрам, даже списывался с зарубежными клиниками.

И вдруг вспомнил врача — заведующего отделением травматологии клинической больницы №9 г. Киева, у которого консультировался 11 лет назад. Он еще тогда предлагал операцию, но на тот момент мое состояние не казалось мне критическим, и я не прислушался к его совету. Как следствие — терял время и тратил деньги на неэффективное лечение. Поэтому снова пришел к нему на прием, уже убедившись, что единственная возможность улучшить качество своей жизни — это заменить больные суставы протезами, то есть сделать эндопротезирование тазобедренных суставов.

Эндопротезирование тазобедренного сустава: операция

Встал вопрос, какой протез выбрать. У меня был готов ответ, ведь я изучил этот вопрос досконально. Впрочем, я бы советовал выбирать протез вместе с врачом, ведь они отличаются не только по производителю и цене, но и по конструктивным особенностям, материалам, из которых изготовлены, размерам составных частей, методам крепления, сроку службы. Протез должен подбираться индивидуально, в зависимости от анатомии пациента, состояния его костной ткани, пола, возраста и двигательной активности.

В марте 2019 года мне сделали первую, а в июне — вторую операцию по эндопротезированию тазобедренных суставов. Облегчение я почувствовал сразу же после вмешательства. Да, была постоперационная боль, но она и рядом не стояла с той неутолимой болью, которая последние годы мешала мне жить. Операцию на втором суставе я ждал, считая дни, поскольку боль стала просто невыносимой: нагрузка на неоперированную ногу после первой операции значительно возросла. Обычно рекомендуется делать перерыв в шесть месяцев, но я уже не мог терпеть.

Самым неприятным ощущением во время операций по эндопротезированию тазобедренных суставов был укол анестетика, после которого я провалился в сон. Поэтому бояться какой-то боли во время операции не стоит. Есть определенные ограничения в постоперационный период, но этого можно придерживаться.

Врачи считают, что для полного восстановления организма после эндопротезирования тазобедренных суставов нужен год. В моем случае, даже учитывая запущенность болезни и сильное повреждение костей, костылями я перестал пользоваться через два месяца после второй операции.

Стоимость операции по эндопротезированию тазобедренного сустава

Основные три элемента расходов на эндопротезирование тазобедренных суставов: протез, операционные и постоперационные медикаменты, реабилитация. Основная финансовая составляющая — стоимость самого эндопротеза. Есть разные производители. Я выбрал импортный титановый эндопротез фирмы Zimmer с усиленной ножкой и большой керамической чашечкой для бесцементной установки (на винтах). Этот протез обошелся в 3200 долл. Есть и значительно дешевле. Самые дорогие искусственные суставы — титановые с использованием керамики, но они и наиболее надежные, износостойкие, долговечные. Могут прослужить и 30 лет. Обычно у нас используют дешевые титаново-полиэтиленовые, срок службы которых составляет 15‒20 лет.

Комплект лекарств для операции по эндопротезированию тазобедренных суставов и послеоперационного лечения обошелся мне в 16‒17 тыс. грн. Дома вам понадобятся костыли, пригодятся насадки на унитаз, подставки под прооперированную ногу, специальный стул с регулировкой по высоте (удобно мыться в ванне), желательно компрессионные чулки — все это стоит примерно 3‒4 тыс. грн. Что касается реабилитации, то выбор широк — от прогулок, тренажерного зала, бассейна, санатория до оздоровления на море и т. п.

Хочу поделиться некоторыми выводами об эндопротезировании тазобедренных суставов:

Если вам поставили диагноз коксартроз II‒III степени, берите направление у своего врача и становитесь в очередь при Департаменте здравоохранения КГГА на получение бесплатного протеза. Если есть такая возможность или боль стала невыносимой, делайте операцию за свой счет. Найдите врача, которому вы доверите эндопротезирование тазобедренных суставов, и вместе с ним выберите протез. На киевском рынке протезов есть продукция ряда стран мира, в том числе Германии, Италии, США, Кореи и КНР, то есть на разный кошелек. Боль во время операции по эндопротезированию тазобедренных суставов отсутствует, а после ее завершения снимается лекарствами. Через 3‒4 суток утихает совсем, можно пробовать делать первые шаги.

Как киевлянам стать в очередь за бесплатным протезом для эндопротезирования тазобедренных суставов

Как объяснили «Ракурсу» в Департаменте здравоохранения КГГА, сначала следует обратиться к врачу (ортопеду, травматологу) за консультационным заключением. Если вы нуждаетесь в эндопротезировании тазобедренных суставов, врач укажет это в документе. Вам понадобится также паспорт с киевской пропиской и его копия. Документы принимаются в Департаменте здравоохранения КГГА, в понедельник и четверг (с 14.00 до 17.30) по адресу: ул. Прорезная, 19, кабинет 9. Документы может принести не только сам пациент, но и члены его семьи. Детали по телефону: (044) 280-08-68.

Итак, становитесь в очередь и ждете, когда вам позвонят. На операцию по эндопротезированию тазобедренных суставов обычно направляют в больницу, ближайшую по месту жительства. Исключение — те, кто уже оперировался. Преимущественно таким пациентам комфортно выбрать ту же больницу, при условии, если она участвует в программе.

В городской целевой программе «Здоровье киевлян» по эндопротезированию тазобедренных суставов в настоящее время участвуют такие медицинские учреждения: Киевские городские клинические больницы №№ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 12, а также Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи.

Сколько ждать операции по эндопротезированию тазобедренных суставов? По-разному, иногда меньше года, порой гораздо дольше. Это зависит как от финансирования, так и от поступления закупленных протезов. Например, сейчас оперируются (в зависимости от того, какой сустав — коленный или тазобедренный) те, кто встал в очередь в 2016‒2017 годах.

Экстренная помощь. Если вам больше 65 лет, сильная боль, вам могут предложить протез китайского производства. Вообще по городской программе закупаются протезы производства США, Франции и Китая стоимостью 1500‒2000 долл. Как отмечают чиновники, на китайские протезы врачи не жалуются, а срок их службы позволяет пожилым людям ходить с ними до глубокой старости.

Что касается финансирования операций по эндопротезированию тазобедренных суставов на последующие годы, то, согласно проекту городской целевой программы «Здоровье киевлян на 2020‒2022 годы», на искусственные суставы запланировано потратить 42 млн 029 тыс. грн. В 2020 году собираются помочь 1070 пациентам, что почти вдвое больше, чем в 2018-м.

Хирурги-травматологи уверяют, что при умеренной двигательной активности износ протеза после операции по эндопротезированию тазобедренных суставов происходит очень медленно. Для того чтобы имплант сохранился как можно дольше, важно не набирать вес и не злоупотреблять физической активностью. Не рекомендуется заниматься бегом, прыжками и другими видами спорта, связанными с высокой нагрузкой на тазобедренный сустав. При этом ходьба, танцы, катание на велосипеде и плавание вполне годятся для поддержания физической формы человека с искусственными суставами.