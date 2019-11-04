Ендопротезування кульшового суглоба. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2479-endoprotezuvannya-kulshovogo-sugloba-v-ukrayini-istoriya-odnogo-paciienta-z-koksartrozom.html

Ракурс

Приводом для написання цієї статті послужило звернення читача «Ракурсу», який запропонував на умовах анонімності розповісти про свою, як він висловився, довгу дорогу до зцілення від коксартрозу — поширеного захворювання кульшових суглобів, що проявляється атрофією і поступовим руйнуванням суглобових хрящів. Патологія з часом призводить до порушення рухливості, сильних болів і зрештою — інвалідності. Ця історія про ендопротезування кульшового суглоба багато в чому показова, інформативна і, можливо, стане у пригоді тим, кому лікарі поставили такий самий діагноз.

Loading...

«Ракурс» розбирався, чим держава може допомогти таким пацієнтам. Так, у 2018 році 649 киян буквально поставили на ноги. Штучні суглоби пацієнти отримали безкоштовно завдяки міській цільовій програмі «Здоров'я киян». Ендопротезування кульшового суглоба (або колінного) — так називають операції із заміни рідних суглобів штучними імплантами — поклало кінець нестерпним болям і повернуло цим людям можливість рухатися. За цією ж самою програмою 206 пацієнтам була надана невідкладна допомога — операція із заміни кульшового суглоба в екстреному порядку (при переломі шийки і проксимального відділу стегнової кістки). Без допомоги хірургів такі діагнози перетворюються на вирок, приковуючи до ліжка.

Ендопротезування кульшового суглоба (або колінного) — операція дорога, що складається з ціни самого протеза (залежить від виду суглоба і матеріалу, з якого він зроблений), витратних матеріалів та реабілітації. Для багатьох наших співвітчизників вартість настільки життєво необхідної операції є непосильною. Нерідкими є випадки, коли люди, щоб не опинитися в інвалідному кріслі, влазять у кредити, продають свої квартири, переїжджаючи в менші за площею. Попри те, що кількість бюджетних суглобів з кожним роком зростає (у 2018 році їх закупили майже втричі більше, ніж у 2017-му), прооперувати всіх, хто цього потребує, держава поки не в змозі. У черзі за безкоштовними протезами доводиться стояти від року до трьох років. На жаль, про такі програми мало хто знає: нерідко лікарі про подібну можливість пацієнтів не повідомляють. Розповідь нашого читача — тому підтвердження.

Ендопротезування кульшового суглоба: в полоні болю

Дійсну причину мого захворювання — коксартрозу, тобто ураження кульшових (тазостегнових) суглобів, при якому вщент стирається суглобовий хрящ, встановити неможливо. Одні фахівці гадають, що це може бути родова травма, інші — порушення обмінних процесів організму, інфекції. Вважається, що таке захворювання опорно-рухового апарату може бути викликане й надмірним навантаженням на суглоби, тобто розвиткові хвороби можуть сприяти надмірна вага, важка фізична праця або спорт.

Приблизно в 40 років я почав відчувати дискомфорт у попереку, з часом до нього додався сильний біль у ногах. Обстеження виявили грижі та протрузії дисків хребта. Лікував спину: усіма доступними методами і у лікарнях, і у санаторіях, але полегшення мало тимчасовий характер. Мої ноги почали змінюватися, непропорційно зменшуючись в обхваті, особливо в зоні між колінним та гомілковим суглобами — на це неможливо було не звернути увагу. МРТ виявила головну проблему погіршення мого стану — коксартроз обох кульшових суглобів I‒II ступеню.

Звертаючись до різних лікарів, я по краплинах збирав усі фахові думки щодо мого стану здоров’я. Прийшов і до дуже знаного у Києві травматолога, бо хотілося почути думку найкращого фахівця. Він мене питає: «А чого ви до мене прийшли?». Кажу: «Бо відчуваю постійний дискомфорт». А він на те: «Пхе, дискомфорт… Ви прийшли, бо можете ходити. От як не зможете встати на ноги через нестерпний біль, не зможете ні сісти, ні лежати, от тоді ви мій пацієнт. А поки — йдіть додому». Я й пішов. Якби він тоді мені сказав, що все, що він описав — постійний нестерпний біль, який не дає не те що ходити, а й нормально сидіти й лежати, — це не ймовірність, а невідворотність і справа часу, я тоді наполіг би на радикальному лікуванні своєї хвороби — операції ендопротезування кульшових суглобів. А так — промучився три роки.

Ба більше, мені ніхто не сказав, що для киян існує міська програма з надання безкоштовних протезів таким хворим. Звичайно, для цього потрібно встати в чергу і чекати кілька років, але, думаю, якраз за три роки я дочекався би безкоштовного ендопротезування кульшових суглобів.

Весь час я намагався знайти оптимальне лікування. Звичайна терапія — уколи і блокади — лише ненадовго знімала больові відчуття. Пройшов усі можливі вітчизняні санаторії, що лікують грязями та лікувальними водами. Результат — тимчасовий. Не стали панацеєю ані дошка Євмінова, ані аплікатор Ляпка, який я застосовував щодня, щоб хоч ненадовго відчути полегшення завдяки покращенню кровообігу. Звертався у різні центри, які займаються лікуванням болю в суглобах, але там мені також не допомогли. Зважився навіть поїхати до Індії, в клініку аюрведичної медицини. Основою лікування там є здорове харчування та різні процедури — масаж, втирання масел, розтягнення — дуже болісні та найдорожчі за ціною (казали, що вони найдієвіші).

Після Індії дійсно відчув себе оздоровленим і повним сил. Але основну мою проблему аюрведична медицина не вирішила. За порадою знайомих поїхав у Азербайджан, де лікувався нафталаном — так називається особливий вид нафти, що видобувається у місті Нафталан. Вважається, що ця нафта має лікувальні властивості при хворобах опорно-рухового апарату. На жаль, «молода нафта» також мені вже не допомогла. Залишалося одне — ендопротезування кульшових суглобів.

Коли три роки пройшли у пекельних муках (організм звик до знеболювальних препаратів, і вони вже майже не діяли), я нарешті зважився на операцію. Деякі травматологи радили зробити ендопротезування кульшових суглобів (обох одночасно), інші — спочатку прооперувати один суглоб, а за півроку другий. Я зважував різні варіанти, їздив по різних лікарнях і медичних центрах, навіть списувався із закордонними клініками.

Аж раптом згадав лікаря — завідувача відділення травматології клінічної лікарні №9 м. Києва, у якого консультувався 11 років тому. Він ще тоді пропонував операцію, але на той момент мій стан не здавався мені критичним, і я не дослухався до його поради. Як наслідок — гаяв час та марнував гроші на неефективне лікування. Тож знов прийшов до нього на прийом, вже впевнившись, що єдина можливість поліпшити якість свого життя — це замінити хворі суглоби протезами, тобто зробити ендопротезування кульшових суглобів.

Ендопротезування кульшового суглоба: операція

Постало питання, який протез обрати. У мене була готова відповідь, адже я вивчив це питання досконально. Втім, я б радив обирати протез разом з лікарем, адже вони відрізняються не лише за виробником і ціною, а й за конструктивними особливостями, матеріалами, з яких виготовлені, розмірами складових частин, методами кріплення, строком служби. Протез повинен підбиратися індивідуально, залежно від анатомії пацієнта, стану його кісткової тканини, статі, віку і рухової активності.

У березні 2019 року мені зробили першу, а у червні — другу операцію з ендопротезування кульшових суглобів. Полегшення я відчув одразу ж після втручання. Так, був постопераційний біль, але він і поряд не стояв з тим невгамовним болем, який останні роки заважав мені жити. Операцію на другому суглобі я чекав, рахуючи дні, оскільки біль став просто нестерпним: навантаження на неоперовану ногу після першої операції значно зросло. Зазвичай рекомендується робити перерву в шість місяців, але я вже не міг терпіти.

Найнеприємнішим відчуттям під час операцій з ендопротезування кульшових суглобів був укол анестетика, після якого я провалився у сон. Тож боятися якогось болю під час операції не варто. Є певні обмеження у постопераційний період, але цього можна дотримуватися.

Лікарі вважають, що для повного відновлення організму після ендопротезування кульшових суглобів потрібен рік. У моєму випадку, навіть враховуючи запущеність хвороби і сильне пошкодження кісток, милицями я перестав користуватись через два місяці після другої операції.

Вартість операції з ендопротезування кульшового суглоба

Основні три елементи витрат на ендопротезування кульшових суглобів: протез, операційні та постопераційні медикаменти, реабілітація. Основна фінансова складова — вартість самого ендопротезу. Є різні виробники. Я обрав імпортний титановий ендопротез фірми Zimmer з посиленою ніжкою і великою керамічною чашечкою для безцементної установки (на гвинтах). Цей протез обійшовся у 3200 дол. Є й значно дешевші. Найдорожчі штучні суглоби — титанові з використанням кераміки, але вони є й найбільш надійними, зносостійкими, довговічними. Можуть прослужити й 30 років. Зазвичай у нас використовують дешевші титаново-поліетиленові, строк служби яких становить 15‒20 років.

Комплект ліків для операції з ендопротезування кульшових суглобів та післяопераційного лікування обійшовся мені у 16‒17 тис. грн. Вдома вам знадобляться милиці, стануть у пригоді насадки на унітаз, підставки під прооперовану ногу, спеціальний стілець з регулюванням по висоті (зручно митись у ванні), бажано компресійні панчохи — все це коштує приблизно 3‒4 тис. грн. Щодо реабілітації, то вибір широкий — від прогулянок, тренажерної зали, басейну, санаторію до оздоровлення на морі тощо.

Хочу поділитися деякими висновками щодо ендопротезування кульшових суглобів:

Якщо вам поставили діагноз коксартроз II‒III ступеню, беріть направлення у свого лікаря і ставайте у чергу при Департаменті охорони здоров’я КМДА на отримання безкоштовного протеза. Якщо є така можливість або біль став нестерпним, робіть операцію за власний кошт. Знайдіть лікаря, якому ви довірите ендопротезування кульшових суглобів, та разом з ним оберіть протез. На київському ринку протезів присутня продукція низки країн світу, в тому числі Німеччини, Італії, США, Кореї та КНР, тобто на різний гаманець. Біль під час операції з ендопротезування кульшових суглобів відсутній, а після її завершення знімається ліками. За 3‒4 доби вщухає зовсім, можна спробувати робити перші кроки.

Як киянам стати в чергу за безкоштовним протезом для ендопротезування кульшових суглобів

Як пояснили «Ракурсу» у Департаменті охорони здоров'я КМДА, спочатку варто звернутися до свого лікаря (ортопеда, травматолога) по консультаційний висновок. Якщо ви потребуєте ендопротезування кульшових суглобів, лікар зазначить це в документі. Вам знадобиться також паспорт з київською пропискою та його копія. Документи приймаються у Департаменті охорони здоров'я КМДА, у понеділок та четвер (з 14.00 до 17.30) за адресою: вул. Прорізна, 19, кабінет 9. Документи може принести не тільки сам пацієнт, а й члени його сім'ї. Деталі за телефоном: (044) 280-08-68.

Отже, стаєте в чергу та чекаєте, коли вам зателефонують. На операцію з ендопротезування кульшових суглобів зазвичай скеровують у лікарню, найближчу за місцем проживання. Виключення — ті, хто вже оперувався. Переважно таким пацієнтам комфортніше обрати ту саму лікарню, за умови, якщо вона бере участь у програмі.

У міській цільовій програмі «Здоров'я киян» з ендопротезування кульшових суглобів наразі беруть участь такі медичні заклади: Київські міські клінічні лікарні №№ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 та 12, а також Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги.

Скільки чекати на операцію з ендопротезування кульшових суглобів? По-різному, іноді менш як рік, часом значно більше. Це залежить як від фінансування, так і від надходження закуплених протезів. Наприклад, наразі оперуються (залежно від того, який суглоб — колінний чи кульшовий) ті, хто став у чергу у 2016‒2017 роках.

Екстрена допомога. Якщо вам більш як 65 років, сильний біль, вам можуть запропонувати протез китайського виробництва. Загалом за міською програмою закуповуються протези виробництва США, Франції та Китаю вартістю 1500‒2000 дол. Як зазначають чиновники, на китайські протези лікарі не скаржаться, а строк їхньої служби дозволяє літнім людям ходити з ними до глибокої старості.

Щодо фінансування операцій з ендопротезування кульшових суглобів на наступні роки, то, згідно з проектом міської цільової програми «Здоров'я киян на 2020‒2022 роки», на штучні суглоби заплановано витратити 42 млн 029 тис. грн. У 2020 році збираються допомогти 1070 пацієнтам, що майже вдвічі більше, ніж у 2018-му.

Хірурги-травматологи запевняють, що при помірній руховій активності зношення протезу після операції з ендопротезування кульшових суглобів відбувається дуже повільно. Задля якнайдовшого збереження імпланту важливо не набирати вагу і не зловживати фізичною активністю. Не рекомендується займатися бігом, стрибками та іншими видами спорту, пов'язаними з високим навантаженням на кульшовий суглоб. Проте ходьба, танці, катання на велосипеді та плавання цілком годяться для підтримки фізичної форми людини зі штучними суглобами.