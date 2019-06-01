Полное обследование организма. Что и в каком возрасте проверять при отсутствии симптомов?

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К здоровью есть два полярных отношения — наплевательское и излишне бдительное. В первом случае высоки шансы попасть к врачу слишком поздно, во втором — больно будет кошельку. Проводя полное обследование организма, исследуя органы, делая множество анализов, скорее всего, вы точно найдете небольшое отклонение от нормы. Как говорится, кто ищет — тот найдет. Случайная находка без выраженных симптомов повлечет за собой еще более дорогой «технический осмотр». Помочь снять подозрение и осчастливить пациента, начитавшегося интернета, готовы недешевые медицинские центры.

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Полное обследование организма: что проверять при отсутствии симптомов

Мы собрали рекомендации международных экспертов (WebMD) касательно полного обследования организма.

1. Вес стоит измерять систематически

Полученные результаты оценивайте с учетом роста: индекс массы тела (ИМТ) легко определить с помощью онлайн-калькулятора. ИМТ выше нормы чреват риском повышения артериального давления, заболеваний сердца, мозга и сосудов (связанных с атеросклерозом), сахарного диабета II типа, а также некоторых видов рака. ИМТ 25‒29,9 говорит об избыточном весе, больше 30 свидетельствует об ожирении.

2. Не забывайте измерять артериальное давление

Норма — 120/80. Согласно последним международным рекомендациям касательно полного обследования организма, цифры 130/85 свидетельствуют о повышенном давлении (раньше — 140/90). При нормальном артериальном давлении повторные измерения делают ежегодно, при повышенном — значительно чаще. Повышенное давление — несомненный повод обратиться к врачу.

3. Проверяйте уровень общего холестерина в крови

Повышение (как правило, выше 5,2 ммоль/л) является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего — инфаркта и инсульта. Уровень холестерина специалисты по полному обследованию организма рекомендуют определять с 20 лет, в обязательном порядке — после 35 лет (для здоровых мужчин) и 45 лет (для здоровых женщин). Если есть факторы сердечно-сосудистого риска (ожирение, повышенное артериальное давление, сахарный диабет, курение), делайте это в более молодом возрасте. Кратность зависит от полученных результатов анализов.

«Для холестерина нет четкой нормы, однако есть так называемые целевые уровни, зависящие от сердечно-сосудистого риска, — объясняет Екатерина Амосова, доктор медицинских наук, профессор внутренней медицины. — Например, для пациента с имеющимся сердечно-сосудистым заболеванием результат в 5,2 ммоль/л не является нормой и требует снижения с помощью препаратов».

4. Определяйте уровень глюкозы в крови

Проводя полное обследование организма, определяйте уровень глюкозы в крови для диагностики диабета и преддиабета (говоря официальными терминами, нарушения толерантности к глюкозе). Если ваш вес в норме, этот анализ рекомендуют делать начиная с 45 лет. А вот при повышенном артериальном давлении — раньше. Как часто повторять исследование? Если уровень глюкозы покажет норму (до 6,1 ммоль/л в венозной крови), сдавайте кровь каждые три года, если повышен — значительно чаще (обращайтесь к врачу и следуйте его рекомендациям).

5. Следите за родинками

Родинки — доброкачественные новообразования, способные под влиянием определенных факторов перерождаться и приобретать свойства злокачественной опухоли — меланомы. Что должно насторожить? Чтобы легче запомнить признаки, когда стоит обращаться к специалисту, дерматологи придумали аббревиатуру АККОРД.

«А» означает асимметрию: родинка должна быть симметричной формы (это не касается родинок с изначально неправильной формой); «К» (край) — должен быть ровным; еще одна «К» (кровоточивость) — если родинка начала кровоточить без ее травмирования; «О» (окраска) у здоровой родинки должна быть равномерной, изменения цвета и появление вкраплений должны насторожить; «Р» (размер) — увеличение размера, если у вас есть большие родинки (5 мм и больше) или много маленьких (более 100) — это повод подружиться с дерматологом; «Д» (динамика) — на родинках выпадают волосы или появляются корочки. Проводить самоосмотр родинок рекомендуют раз в месяц.

6. Осматривайте молочные железы

Проводите пальпацию (для женщин) для выявления уплотнений и ранней диагностики рака. С 20-летнего возраста делать это следует каждые три года, после 40 — ежегодно.

7. Записывайтесь на маммографию

Иными словами, проходите рентгенографию грудных желез. Как часто? Здесь мнения экспертов немного расходятся: одни рекомендуют делать исследование ежегодно после 40 лет, другие — каждые два года в возрасте 50‒74. В последнее время появились данные о небольшом, но достоверном повышении риска развития онкологических заболеваний, в том числе молочной железы, пропорционально частоте выполнения рентгеновских исследований.

8. Делайте цитологический РАР-тест

Женщинам специалисты по полному обследованию организма рекомендуют проходить цитологический РАР-тест (обследование для раннего выявления клеточных изменений на шейке матки) каждые три года (в возрасте 21‒64 года). Часть экспертов рекомендуют женщинам в возрасте 30‒64 лет делать два теста: РАР и тест на определение папилломавируса каждые пять лет.

9. Обследуйтесь на рак прямой и толстой кишки

После 50 следует проходить обследование на рак прямой и толстой кишки (анализ кала на скрытую кровь — ежегодно, сигмоидоскопия (осмотр прямой и сигмовидной кишки) — каждые пять лет, колоноскопия (осмотр всего толстого кишечника) — каждые 10 лет.

Нельзя не отметить, что к вышеперечисленным заболеваниям существует определенная генетическая предрасположенность. Если в вашей семье наблюдались случаи данных патологий, вы относитесь к группе риска. Поэтому возраст полного обследования организма смещается к более раннему, анализы проводятся чаще — обсудите этот момент со своим врачом. И помните, что ответственность за здоровье лежит прежде всего на нас самих.