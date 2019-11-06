Україна планує перейти на Міжнародну класифікацію функціонування

https://racurs.ua/ua/n129055-kabmin-planuie-vidmovytysya-vid-radyanskoyi-systemy-grup-invalidnosti.html

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Уряд планує відмовитися від радянської системи градації інвалідності й перейти на Міжнародну класифікацію функціонування.

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Така система діє в Європейському Союзі. Про це вчора під час прес-конференції заявила очільниця комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутат із фракції «Слуга народу» Галина Третьякова, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За словами Третьякової, цю класифікацію вже перекладено на українську мову, проте процес її ратифікації ще триває.

Депутат зазначила, що у цій сфері продовжується робота, яку раніше здійснювало Міністерство охорони здоров’я.

Після запровадження нової класифікації соціальна політика держави стосовно людей з інвалідністю базуватиметься не на групах, як це відбувається нині, а на розрахунку відсотка втрати працездатності, як це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Очікується, що зміни сприятимуть збільшенню частки людей з інвалідністю на ринку праці.

На сьогодні законодавство передбачає, що щонайменше 4% робочих місць у приватному секторі мають надаватися людям з інвалідністю.

У комітеті Ради з питань соцполітики планують також додати квотування і на державній службі.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року Верховна Рада підтримала законопроект, згідно з яким у 44 законах термін «інвалід» замінювався на «людина з інвалідністю». У середині січня 2018 року відповідний закон підписав президент.