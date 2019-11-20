Рябошапка дає брифінг щодо позбавлення прокуратури функцій досудового розслідування. Фото: ukr-space.com

https://racurs.ua/ua/n129702-ryaboshapka-daie-bryfing-schodo-pozbavlennya-prokuratury-funkciy-dosudovogo-rozsliduvannya.html

Ракурс

Руслан Рябошапка, генеральний прокурор, дає брифінг щодо позбавлення прокуратури функцій досудового розслідування, які відсьогодні переходять до Державного бюро розслідувань (ДБР).

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Водночас прокуратура продовжуватиме здійснювати процесуальне керівництво у розслідуваннях, тобто організовуватиме і координуватиме досудове слідство.

Усі незавершені розслідування передаються від прокуратур не тільки до ДБР, а й до Антикорупційного бюро і Служби безпеки України відповідно до кваліфікації.