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Рябошапка дає брифінг щодо позбавлення прокуратури функцій досудового розслідування. Фото: ukr-space.com

Рябошапка дає брифінг щодо позбавлення прокуратури функцій досудового розслідування (ТРАНСЛЯЦІЯ)

20 лис 2019, 15:11
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Руслан Рябошапка, генеральний прокурор, дає брифінг щодо позбавлення прокуратури функцій досудового розслідування, які відсьогодні переходять до Державного бюро розслідувань (ДБР).

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Водночас прокуратура продовжуватиме здійснювати процесуальне керівництво у розслідуваннях, тобто організовуватиме і координуватиме досудове слідство.

Усі незавершені розслідування передаються від прокуратур не тільки до ДБР, а й до Антикорупційного бюро і Служби безпеки України відповідно до кваліфікації.

Джерело: Ракурс


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